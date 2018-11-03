Дружба дружбой, а где голы? "Динамо" и ЦСКА разошлись миром в дерби в Химках

Матч исторически связанных московских команд завершился ничьей в ущерб турнирным перспективам обеих — 0:0.

Начавшаяся в столице настоящая дождливая осень серьёзно повлияла на качество игры в Химках. Обе команды и до этого не отличались результативностью, забив 27 голов в 24 матчах на двоих. А на мокром подмосковном поле даже голевые моменты стали редкостью — к сожалению для очень неслабой аудитории мероприятия.

Первым номером играл ЦСКА, но к особым результатам это не привело: к 80-й минуте на счету армейцев был только один удар в створ. Зато какой! Дзагоев после выхода один на один в первом тайме расстреливал Шунина, но Антон оказался прочным — снаряд для расстрела прилетел прямо в него.

Динамовские контратаки были лишь в два раза эффективнее по ударам, а по сути ничем опасным не отличались. Вспомнить можно разве что вынужденную замену Самба Соу из-за травмы.

Самое интересное началось в последнюю 10-минутку, когда Константин Рауш, имея жёлтую, сначала едва не травмировал напарника по сборной Марио Фернандеса, а потом сбил Облякова. И завершил неплохо проведённый матч красной карточкой.

В итоге ЦСКА прижал динамовцев к воротам и обложил подачами. Но всё могло закончиться наоборот — победой хозяев. На 91-й минуте Черных остался в одиночестве перед воротами Акинфеева после заброса издали, но ударом в упор сотряс небеса.

Старое московское дерби двух родственных команд завершилось без голов и стало матчем упущенных возможностей. Армейцы потеряли важнейшие очки в борьбе за еврокубки. "Динамо" могло войти в первую половину турнирной таблицы, но своим шансом не воспользовалось.

Чемпионат России. 13-й тур.

"Динамо" — ЦСКА — 0:0.

Турнирное положение:

1. "Зенит" — 28 очков (12 матчей).

2. "Локомотив" — 24 (13).

3. "Краснодар" — 22 (12).

4. "Ростов" — 21 (12).

5. ЦСКА — 20 (13).

6. "Спартак" — 19 (12).

7. "Рубин" — 19 (12).

...

10. "Динамо" — 15 (13).