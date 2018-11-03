Загитова и ещё двое россиян победили на Гран-при Финляндии — видео

Россиянка Алина Загитова выиграла третий этап серии Гран-при в фигурном катании, опередив ближайшую конкурентку на 18 баллов.

Ею сенсационно стала ещё одна наша фигуристка — Светлана Константинова, показавшая фантастический прокат произвольной программы и опередившая в борьбе за второе место японку Каори Сакамото на 0,15 балла.

Сама Загитова после выступления сказала, что ей было нужно потерпеть неудачу, чтобы осознать, что не всё идеально, — имея в виду неудавшуюся короткую программу. Прокат в произвольной программе она назвала достойным.

Ещё одну победу в Хельсинки одержал российский танцевальный дуэт Александра Степанова — Иван Букин. Они получили от судей 121,91 балла и уступили всего 0,48 балла мировому рекорду, принадлежащему американцам Мэдисони Хаббелл и Захари Донахью.

Вторыми по итогам соревнований стали итальянцы Шарлен Гуинар и Марко Фабри, третьими — американцы Лоррейн Макнамара и Куин Карпентер.