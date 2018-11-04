"Зенит" обыграл "Ахмат" и укрепил своё лидерство в РПЛ

Команда Сергея Семака на домашнем стадионе победила подопечных Рашида Рахимова со счётом 1:0.

Счёт в матче 13-го тура чемпионата России по футболу, где петербургский "Зенит" принимал грозненский "Ахмат", открыл итальянец Клаудио Маркизио. Он реализовал пенальти, который арбитр назначил из-за того, что Милад Мохаммеди грубо сбил Роберта Мака.

При этом грозненцы настаивали, чтобы этот гол не был засчитан. Ведь 11-метровый удар был реализован с нарушениями. Сразу несколько игроков "Зенита" забежали в штрафную зону, что запрещается правилами. В данном случае удар нужно было повторить.

Интересно, что этот пенальти для сине-бело-голубых стал первым в сезоне. Более того, все клубы РПЛ уже зарабатывали 11-метровый удар, а "Зенит" стал последней командой, в ворота которой назначили пенальти.

Больше голов в этой встрече забито не было, даже несмотря на то, что сине-бело-голубые остались в меньшинстве — Леандро Паредес получил красную карточку на 83-й минуте. Судья зафиксировал победу "Зенита" со счётом 1:0.

Таким образом, петербуржцы теперь имеют 31 очко и продолжают оставаться лидерами чемпионата России. Команда Рахимова с 16-ю очками занимает девятое место.

РПЛ. 13-й тур.

"Зенит" — "Ахмат" — 1:0.

Голы: Маркизио, 31' (1:0).

Турнирное положение.

1. "Зенит" — 31 (13 матчей).

2. "Локомотив" — 24 (13).

3. "Краснодар" — 22 (12).

...

9. "Ахмат" — 16 (13).