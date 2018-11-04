Гран-при Финляндии выиграл фигурист Юдзуру Ханю, Коляда — четвёртый

Сегодня в столице Финляндии Хельсинки завершается Гран-при про фигурному катанию. Вслед за выступлениями мужчин в одиночном разряде состоятся показательные выступления.

Гран-при Финляндии в мужском одиночном разряде выиграл японец Юдзуру Ханю. Двукратный олимпийский чемпион с помарками откатал произвольную программу, но получил высокую оценку — 190,43 балла. За короткую и произвольную программы в общем он набрал 297,12. Отметим, что Ханю установил сразу три мировых рекорда по количеству набранных очков.

Второе место на Гран-при Финляндии — у Михала Бжезина из Чехии. За произвольную он получил 164,67 балла, общее количество — 257,98. Замкнул тройку лидеров кореец Чжун Хван Ча (за произвольную — 160,37, за две программы — 243,19).

Россиянин Михаил Коляда в произвольной программе сорвал два прыжка (четвертной сальхов и четвертной тулуп) и получил 157,03 очка от судей. В итоге на этом Гран-при он стал четвёртым (238,79). Ещё один россиянин — Андрей Лазукин — занял шестое место (за произвольную — 135,68, за две программы — 218,22).

Отметим, что ранее на Гран-при Финляндии в женском одиночном разряде победила олимпийская чемпионка Пхёнчхана Алина Загитова, второе место заняла ещё одна представительница России — Станислава Константинова, а третьей стала японка Каори Сакамото.

У танцоров на льду победили россияне Александра Степанова и Иван Букин, вторыми стали итальянцы Шарлен Гиньяр и Марко Фабри, а замкнул тройку лидеров американский дуэт — Лоррейн Макнамара и Куин Карпентер.

В парном катании золото досталось Наталье Забияко и Александру Энберту (Россия), серебро — у итальянцев Николь Делла Моники и Маттео Гуаризе. Бронзовые медали заработали также наши фигуристы — Дарья Павлюченко и Денис Ходыкин.