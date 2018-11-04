"Краснодар" и "Ростов" сыграли вничью в ярком матче РПЛ

Краснодарцы и ростовчане, которые уверенно идут в чемпионате России по футболу, забили четыре гола в матче 13-го тура, но не смогли определить победителя.

Динамичной выдалась встреча между "Краснодаром" и "Ростовом" в рамках 13-го тура Российской премьер-лиги. Уже к 16-й минуте матча были забиты два гола. Первым отличился игрок гостей Эльдор Шомуродов, а затем бразилец с русским паспортом Ари сравнял счёт.

Во втором тайме команды опять забили друг другу по голу. Сначала дубль оформил Ари, а затем Сверрир Ингасон вырвал ничью для своей команды.

Теперь "Краснодар" и "Ростов" занимают третье и четвёртое место в турнирной таблице РПЛ соответственно. У "быков" в активе 23 очка, а у команды Валерия Карпина — 22.

Ранее петербургский "Зенит" обыграл "Ахмат".

РПЛ. 13-й тур.

"Краснодар" — "Ростов" — 2:2.

Голы: Шомуродов, 6' (0:1), Ари, 16' (1:1), Ари, 72' (2:1), Ингасон, 81' (2:2).

Турнирная таблица.

1. "Зенит" — 31 очко (13 матчей).

2. "Локомотив" — 24 (13).

3. "Краснодар" — 23 (13).

4. "Ростов" — 22 (13).