"Спартак" на домашнем стадионе проиграл "Уралу"

Московский клуб не смог порадовать болельщиков на "Открытие-арене". Матч в рамках чемпионата России завершился со счётом 2:1 в пользу гостей поля.

Московский "Спартак" уступил екатеринбургскому "Уралу" со счётом 1:2 в матче 13-го тура чемпионата России по футболу. У команды Дмитрия Парфёнова отличились Николай Димитров и Андрей Панюков.

Красно-белые больше владели мячом по ходу всей встречи, однако смогли забить всего один гол. Автором единственного мяча стал бразилец Луис Адриано.

Благодаря этой победе екатеринбургская команда поднимается на восьмое место турнирной таблицы чемпионата страны. У них теперь 16 очков. Подопечные Рауля Рианчо с 19 очками располагаются на шестой строчке.

РПЛ. 13-й тур.

"Спартак" — "Урал" — 1:2.

Голы: Димитров, 29' (0:1), Адриано, 74' (1:1), Панюков, 76' (1:2).