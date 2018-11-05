Пионеротряд, на помощь! Чалов и Ахметов вызваны в сборную России

Главный тренер Станислав Черчесов огласил состав национальной команды на матчи с Германией и Швецией.

В ноябре сборной России по футболу предстоит провести два матча: товарищескую игру со сборной Германии и поединок Лиги наций со шведами. Станислав Черчесов вызвал для этого 26 футболистов. В их число вошли молодые игроки ЦСКА Фёдор Чалов и Ильзат Ахметов, которые прежде играли за молодёжную сборную.

Ворота будут защищать Маринато Гилерме из столичного ("Локомотива", Андрей Лунёв из петербургского "Зенита", Антон Шунин из московского "Динамо".

В защите будут Георгий Джикия из столичного "Спартака", Фёдор Кудряшов и Егор Сорокин из казанского "Рубина", Роман Нойштедтер из турецкого "Фенербахче", Константин Рауш из московсокго "Динамо", Андрей Семёнов из грозненского "Ахмата", Кирилл Набабкин и Марио Фернандес из ЦСКА.

Полузащитниками взыты Ильзат Ахметов из ЦСКА, Юрий Газинский из "Краснодара", Александр Головин из Монако, Роман Зобнин из столичного "Спартака", Александр Ерохин и Далер Кузяев из "Зенита", Алексей Ионов из "Ростова"), Руслан Камболов из "Рубина", Алексей Миранчук, Антон Миранчук из "Локомотива" и Денис Черышев, играющий за "Валенсию".

В нападении будут Артём Дзюба, Антон Заболотный из "Зенита", Дмитрий Полоз из "Рубина" и Фёдор Чалов из ЦСКА.

Оба матча пройдут на выезде. 15 ноября сборная России сыграет с немцами, 20 ноября — со шведами. Подготовку национальная команда начнёт 12 ноября на базе в Новогорске. Состав ещё может измениться, если кто-то из игроков получит травму или не устроит тренеров.