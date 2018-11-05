Аршавин покидает "Кайрат"

На стадионе в Алма-Ате пройдёт официальная церемония прощания с российским игроком.

Российский легионер казахстанского "Кайрата" Андрей Аршавин уходит из клуба. Об этом объявила пресс-служба алма-атинского коллектива на официальном сайте. Через неделю на стадионе "Центральный" пройдёт официальная церемония прощания с Аршавиным.

За три сезона в "Кайрате" Аршавин провёл более 100 игр, забил 30 голов и отдал 37 результативных передач. Россиянин выиграл с казахстанским клубом кубок и суперкубок страны, а также два серебра национального чемпионата.

Ранее "Кайрат" упустил шансы на чемпионство, а Аршавин получил двухматчевую дисквалификацию за удар соперника ногой по голове.