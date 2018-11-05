Всё решил пенальти. "Оренбург" прервал 11-матчевую беспроигрышную серию "Рубина"

Команда Владимира Федотова в сложном матче дома добилась минимальной победы со счётом 1:0.

Завершающий день программы матчей 13-го тура РПЛ открывали "Оренбург" и "Рубин". Команды выдали настоящий гладиаторский поединок с обилием единоборств, которые иногда даже выходили за рамки правил футбола. Результат же определил единственный мяч, который забил футболист "Оренбурга" Алексей Сутормин. Он отличился с пенальти, который был назначен за игру рукой в своей штрафной защитника "Рубина" Фёдора Кудряшова.

В отсутствие иранца Сердара Азмуна, получившего травму на тренировке, "Рубин" не смог придумать что-то интересное в атаке, так и оставшись с нулём в графе "забитые голы".

1:0 — это всего лишь второе поражение команды Курбана Бердыева в сезоне. "Рубин" уступил "Зениту" 13 августа, а затем выдал серию из 11 матчей без поражений. Однако теперь ему предстоит начинать всё сначала. В том числе и погоню за лидерами чемпионата, потому что теперь в таблице казанцев обошёл даже "Оренбург".

РПЛ, 13-й тур.

"Оренбург" — "Рубин" — 1:0

Гол: Сутормин 57' (1:0, пен.).

Турнирная таблица: