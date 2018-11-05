"Крылья" в добавленное время вырвали победу у "Уфы"

В 13-м туре РПЛ между собой встретились соседи по турнирной таблице: "Уфа" и "Крылья Советов". К этому матчу команды подошли с идентичными показателями, набрав по 11 очков. Очный поединок мог незначительно изменить турнирную ситуацию — каждый хотел оторваться от конкурента.
Счёт открыли гости: на 18-й минуте матча словенский легионер "Крыльев" Мирал Самарджич забил гол мощным ударом головой.
Ответ "Уфы" последовал во втором тайме. Дмитрий Сысуев эстетским ударом внешней стороной стопы удачно сыграл на опережение после прострела Сильвестра Игбуна с левого фланга.
Игра катилась к закономерному ничейному исходу, однако точный удар Павла Яковлева на 92-й минуте всё изменил. 1:2 — "Крылья Советов" вырывают победу у "Уфы" и на три очка отрываются от неё в турнирной таблице, догоняя тульский "Арсенал".
РПЛ, 13-й тур.
"Уфа" — "Крылья Советов" — 1:2
Голы: Самарджич 18' (0:1), Сысуев 67' (1:1), Яковлев 92' (1:2).
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