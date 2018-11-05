"Крылья" в добавленное время вырвали победу у "Уфы"

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"Крылья" в добавленное время вырвали победу у "Уфы"

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Фото: © Twitter / fckssamara

Полузащитник Павел Яковлев забил решающий мяч на 92-й минуте встречи, когда на табло был равный счёт.

В 13-м туре РПЛ между собой встретились соседи по турнирной таблице: "Уфа" и "Крылья Советов". К этому матчу команды подошли с идентичными показателями, набрав по 11 очков. Очный поединок мог незначительно изменить турнирную ситуацию — каждый хотел оторваться от конкурента.

Счёт открыли гости: на 18-й минуте матча словенский легионер "Крыльев" Мирал Самарджич забил гол мощным ударом головой.

Уфа - Крылья Советов. 0-1. Мирал Самарджич, Российская Премьер-Лига, 13 тур 05.11.2018

Ответ "Уфы" последовал во втором тайме. Дмитрий Сысуев эстетским ударом внешней стороной стопы удачно сыграл на опережение после прострела Сильвестра Игбуна с левого фланга.

Уфа - Крылья Советов. 1:1. Дмитрий Сысуев, Российская Премьер-Лига, 13 тур 05.11.2018

Игра катилась к закономерному ничейному исходу, однако точный удар Павла Яковлева на 92-й минуте всё изменил. 1:2 — "Крылья Советов" вырывают победу у "Уфы" и на три очка отрываются от неё в турнирной таблице, догоняя тульский "Арсенал".

РПЛ, 13-й тур.

"Уфа" — "Крылья Советов" — 1:2

Голы: Самарджич 18' (0:1), Сысуев 67' (1:1), Яковлев 92' (1:2).

Турнирная таблица:

<p>Скриншот с сайта <a href="https://premierliga.ru/tournaments/championship/tournament-table/" target="_blank">premierliga.ru</a></p>

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