"Анжи" выиграл "подвальную битву" у "Енисея" благодаря двум пенальти

Махачкалинская команда набрала три очка и обошла в турнирной таблице "Уфу", поднявшись на 14-е место.

Хронологически последний матч 13-го тура РПЛ проводили команды, занимающие две последние строчки в турнирной таблице: "Анжи" и "Енисей". Вопреки ожиданиям, игра получилась богатой на голы и драму. Счёт открыли хозяева поля: Андрес Понсе реализовал пенальти, назначенный после не совсем корректной борьбы в штрафной площади.

Во втором тайме красноярцы воспользовались ошибкой соперника и сравняли счёт, результативно завершив резкую контратаку. На острие оказался Артур Саркисов.

Однако радость красноярцев была недолгой. Уже через пару минут судья вновь указал на белую точку в штрафной "Енисея". Игрока "Анжи", как и в первом тайме, остановили с нарушением правил. К мячу снова подошёл Андрес Понсе, он снова был точен, хотя голкипер в обоих случаях угадывал направление ударов.

"Енисей" полетел отыгрываться во второй раз и даже забил гол. Однако это взятие ворот было отменено из-за вполне справедливо зафиксированного офсайда.

Итог встречи — 2:1. "Анжи" набирает три очка за победу, отрывается от "Енисея" и обходит "Уфу", поднимаясь на 14-е место в чемпионате России.

РПЛ, 13-й тур.

"Анжи" — "Енисей" — 2:1

Голы: Понсе 35', 57' (1:0, 2:1), Саркисов 53' (1:1).

Турнирная таблица после всех матчей 13-го тура: