Звезда по имени Карен. Как молодой парень заставил поверить в российский теннис

В минувшие выходные российский мужской теннис пережил главный за последние 10 лет праздник. Россиянин Карен Хачанов выиграл престижный турнир в Париже, победив в финале Новака Джоковича, и стал как никогда близок к топ-10 мирового рейтинга. Лайф рассказывает историю успеха 22-летнего москвича.

Для понимания: турниры "Мастерс" — следующие по статусу и призовым после четырёх турниров Большого шлема в иерархии мирового тенниса. То есть достижением выше может быть только победа или хотя бы финал в Уимблдоне или на "Ролан Гаррос". Последний победитель "Мастерса" от России — Николай Давыденко в 2009 году. Закончил карьеру ветеран в далёком 2014-м. Далёком — потому что за это время у нас произошла полноценная смена поколений в мужском теннисе. Наверняка многим из тех, кто не следит за теннисом, он известен по фамилиям Кафельников, Сафин, Южный. Несколько лет отечественный мужской теннис, особенно на фоне женского, скорее вызывал чувство стыда. Так вот, поверьте — теперь у них наконец-то появились достойные преемники, и Карен Хачанов — самый яркий представитель новой волны.

Хачанов стартовал в мировом теннисе необычайно рано — уже в 17 лет дебютировал в мировом туре АТР, а в 19 выиграл первый "челленджер", на глазах у турецкой публики вырвав волевую победу у украинца Стаховского.

Но его путь — это не тот случай, когда всё само падает в руки благодаря таланту. И та победа только сильнее приучила к упорному труду.

Теннисисты сами определяют, сколько сыграют турниров в году. Карен брал своё сумасшедшим темпом переездов по миру. Самолёт, по его собственным словам, превращался для него уже в такси. В 17 лет он с ходу взорвал "Олимпийский" — позавидовала бы любая рок-звезда. Хачанов дошёл до четвертьфинала Кубка Кремля, выбив нескольких фаворитов. Но не впал в эйфорию, а продолжил ездить по "челленджерам" (малые турниры), объехал почти два десятка стран и постепенно начал стабильно выигрывать. Не забывая оттачивать свой стиль, конечно, попутно набивая шишки.

Хачанов всегда играл агрессивно, по-южному (кстати, именно Михаила Южного опередил Карен в статусе самого молодого российского теннисиста-дебютанта в АТР). Игра Карена притягивает эмоциональностью. Хотя сам талантливый москвич признавался, что хотел бы убрать из своего характера злость, так как она только отвлекает во время матчей.

Дед Карена Рудольф родился в Ереване, а потом переехал в Москву. По словам Хачанова, Армению он любит, но всю жизнь провёл в России и никогда не задумывался о том, чтобы менять гражданство.

А вообще это далеко не первая победа в спорте людей, корни которых связаны с этой страной. Из более известных примеров — фигуристка Евгения Медведева, у которой папа тоже армянин. А на прошлой неделе лидером мировой гимнастики стал Артур Далалоян, взяв два золота, три серебра и одну бронзу на прошедшем чемпионате мира.

Но вернёмся к Карену. Именно в психологии и умении подавлять гнев за последние месяцы россиянин сделал огромный шаг вперёд. Возможно, помогла женитьба на подруге детства Веронике Шкляевой в 2016 году. Долгое время пара скрывала отношения, да и вообще Хачанова не назовёшь любителем светской жизни. Так выглядит его "инстаграм" — никакой еды, дорогих машин и модных тусовок. Да и сам он, по его признанию, любит носить то, что нравится, а не то, что модно.

Возможно, помогло изучение биологии и психологии. Семья Хачанова — медики, отец Абгар занимался волейболом, но предпочёл учёбу в университете, мама Наталья также работает в медицине. Можно сказать, Хачанов — классический выходец из московской интеллигенции. 198-сантиметровый статный парень, скромный и даже немного смешной (слова тренера барселонской академии Гало Бланко), играет в шахматы, с хорошим английским. К своему месту в топ-10 он точно "красиво идёт", как говорил классик.

Ключевым стал 2018 год. Первая его половина сложилась неоднозначно — да, была победа в Марселе на АТР 250 (на две категории ниже, чем "Мастерс"), были рекордные для Карена четвёртые раунды на "Ролан Гаррос" и Уимблдоне, но без ощущения прорыва. Таких талантов, как Хачанов, в мировом теннисе сейчас огромное множество, и, чтобы выделяться на их фоне, нужно чем-то поражать. Здесь нужен один концентрированный удар — как военачальнику, который собирает все силы на одном участке фронта для прорыва.

Летом, пока россияне эйфорили от футбольного чемпионата мира и отдыхали на море, на другом конце мира один россиянин упорно работал и превращался в звезду. В Торонто ещё на одном турнире "Мастерс" у него был полуфинал, на US Open он выдал очень крутой матч на четыре с половиной часа против Надаля. Подвели концовки с двойными ошибками, но было видно, что не хватает совсем чуть-чуть.

И вот в сентябре Хачанов берёт Кубок Кремля в Москве, очень важный турнир с точки зрения рефлексии — ведь о нём он мечтал с детства: "Это мой главный титул в карьере, если судить по эмоциям. О победе в Москве думал, когда ещё ребёнком здесь бегал".

Это придало Карену уверенности. В Париж Хачанов приезжал, конечно, никаким не фаворитом. Но к нему вдобавок ко всему повернулась удача. В конце сезона многие игроки уже устали: Джокович болел, Зверев жаловался на плечо. Впрочем, эти причины никого не интересуют. Турнир в Париже стоит столько же, сколько и турнир в начале сезона — а для Карена, возможно, будет поворотной точкой в жизни. После четырёх побед в блестящем стиле над игроками из топ-10, людьми уважаемыми, можно и самому вступать в этот клуб. На Западе его заметили уже давно и сравнивают с голливудской звездой. Пора бы обратить внимание на своего игрока уже и нам.

Сейчас москвич стал 11-й ракеткой мира, на итоговом турнире сезона станет первым запасным. Нет, конечно, мы не желаем никому сняться — это было бы против принципов самого Карена. Но в следующем сезоне на вечный вопрос последних лет, а жив ли российский теннис, хочется услышать однозначное да. Хачанов его уже пробудил от летаргического сна.