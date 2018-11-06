Кризис "Спартака", отрыв "Зенита" и яркое южное дерби. Итоги 13-го тура РПЛ

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Кризис "Спартака", отрыв "Зенита" и яркое южное дерби. Итоги 13-го тура РПЛ

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Коллаж © L!FE. Фото © РИА Новости/Максим Богодвид/Виталий Тимкив

Лайф подводит итоги 13-го тура чемпионата России по футболу, в котором московский "Спартак" потерпел четвёртое домашнее поражение подряд, а петербургский "Зенит" ушёл в ещё больший отрыв от остальных команд.

Самый яркий матч тура

Самым зрелищным в этом туре оказался матч между "Краснодаром" и "Ростовом". Игроки в южном дерби забили четыре красивых гола, однако выявить победителя им не удалось. Встреча завершилась со счётом 2:2.

Футболисты до последнего бились за важные для себя очки и подарили настоящий праздник всем болельщикам в длинные выходные.

<p>Фото: twitter.com/<a href="https://twitter.com/rostovfc" target="_blank">@rostovfc</a></p>

Самый скучный матч тура

На стадионе в Химках, который отлично знаком и ЦСКА, и "Динамо", команды тоже сыграли вничью, правда, в безголевую. А ведь это был важнейший матч для обоих клубов. Команда Виктора Гончаренко потеряла очки, которые позволили бы ей приблизиться к лидерам чемпионата, а вот подопечные Дмитрия Хохлова упустили шанс попасть в первую половину турнирной таблицы.

Кстати, для "Динамо" это уже вторая безголевая ничья подряд. В прошлом туре матч москвичей с "Ахматом" мы также признали самым скучным.

<p>Фото: © РИА Новости/Владимир Федоренко</p>

Отрыв "Зенита"

"Зенит" продолжает укреплять своё лидерство. На этот раз команда Сергея Семака победила грозненский "Ахмат" благодаря реализованному пенальти. Но и тут не обошлось без скандалов.

Футболисты "Ахмата" настаивали, чтобы 11-метровый удар перебили. Ведь сразу несколько игроков "Зенита" забежали в штрафную зону, когда Клаудио Маркизио ещё не коснулся мяча. Это считается нарушением.

<p>Скриншот Матч Премьер</p>

Кризис "Спартака"

Московский "Спартак" в этом туре уступил екатеринбургскому "Уралу" (1:2). Для красно-белых это уже четвёртое домашнее поражение подряд. Кажется, что отставка Массимо Карреры и возвращение Дениса Глушакова не особо изменили ситуацию.

Посмотрим, что поможет народной команде выйти из длительного кризиса.

<p>Фото: © РИА Новости/Александр Вильф</p>

Второе поражение "Рубина"

Неудачным этот тур оказался для казанского "Рубина". Подопечные Курбана Бердыева проиграли "Оренбургу" со счётом 1:0. Это всего лишь второе поражение "Рубина" в этом сезоне. И после этого матча они прервали свою 11-матчевую беспроигрышную серию. Правда, несмотря на то что "Рубин" не проигрывал уже несколько матчей, пока казанцы располагаются на восьмом месте.

<p>Фото: © Twitter / <a href="https://twitter.com/fcorenburg" target="_blank">fcorenburg</a></p>

Все результаты матчей 13-го тура

"Локомотив" — "Арсенал" — 3:1

"Динамо" — ЦСКА — 0:0

"Зенит" — "Ахмат" — 1:0

"Краснодар" — "Ростов" — 2:2

"Спартак" — "Урал" — 1:2

"Оренбург" — "Рубин" — 1:0

"Уфа" — "Крылья Советов" — 1:2

"Анжи" — "Енисей" — 2:1

Турнирная таблица после 13-го тура

<p>Скриншот premierliga.ru</p>

Автор:
Галина Глазко
ГГ
Галина Глазко
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