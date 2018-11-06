Кризис "Спартака", отрыв "Зенита" и яркое южное дерби. Итоги 13-го тура РПЛ

Лайф подводит итоги 13-го тура чемпионата России по футболу, в котором московский "Спартак" потерпел четвёртое домашнее поражение подряд, а петербургский "Зенит" ушёл в ещё больший отрыв от остальных команд.

Самый яркий матч тура

Самым зрелищным в этом туре оказался матч между "Краснодаром" и "Ростовом". Игроки в южном дерби забили четыре красивых гола, однако выявить победителя им не удалось. Встреча завершилась со счётом 2:2.

Футболисты до последнего бились за важные для себя очки и подарили настоящий праздник всем болельщикам в длинные выходные.

Самый скучный матч тура

На стадионе в Химках, который отлично знаком и ЦСКА, и "Динамо", команды тоже сыграли вничью, правда, в безголевую. А ведь это был важнейший матч для обоих клубов. Команда Виктора Гончаренко потеряла очки, которые позволили бы ей приблизиться к лидерам чемпионата, а вот подопечные Дмитрия Хохлова упустили шанс попасть в первую половину турнирной таблицы.

Кстати, для "Динамо" это уже вторая безголевая ничья подряд. В прошлом туре матч москвичей с "Ахматом" мы также признали самым скучным.

Отрыв "Зенита"

"Зенит" продолжает укреплять своё лидерство. На этот раз команда Сергея Семака победила грозненский "Ахмат" благодаря реализованному пенальти. Но и тут не обошлось без скандалов.

Футболисты "Ахмата" настаивали, чтобы 11-метровый удар перебили. Ведь сразу несколько игроков "Зенита" забежали в штрафную зону, когда Клаудио Маркизио ещё не коснулся мяча. Это считается нарушением.

Кризис "Спартака"

Московский "Спартак" в этом туре уступил екатеринбургскому "Уралу" (1:2). Для красно-белых это уже четвёртое домашнее поражение подряд. Кажется, что отставка Массимо Карреры и возвращение Дениса Глушакова не особо изменили ситуацию.

Посмотрим, что поможет народной команде выйти из длительного кризиса.

Второе поражение "Рубина"

Неудачным этот тур оказался для казанского "Рубина". Подопечные Курбана Бердыева проиграли "Оренбургу" со счётом 1:0. Это всего лишь второе поражение "Рубина" в этом сезоне. И после этого матча они прервали свою 11-матчевую беспроигрышную серию. Правда, несмотря на то что "Рубин" не проигрывал уже несколько матчей, пока казанцы располагаются на восьмом месте.

Все результаты матчей 13-го тура

"Локомотив" — "Арсенал" — 3:1

"Динамо" — ЦСКА — 0:0

"Зенит" — "Ахмат" — 1:0

"Краснодар" — "Ростов" — 2:2

"Спартак" — "Урал" — 1:2

"Оренбург" — "Рубин" — 1:0

"Уфа" — "Крылья Советов" — 1:2

"Анжи" — "Енисей" — 2:1

Турнирная таблица после 13-го тура