"Джеки Чан вернулся". Макгрегор высмеял Мейвезера и его соперника по бою ММА

Ирландский боец UFC отреагировал на объявление о предстоящем бое 41-летнего Флойда Мейвезера с японцем Тенсином Насукавой, о котором было объявлено вчера.

В своём "инстаграме" Конор прошёлся и по американскому ветерану, которому проиграл бой по правилам бокса, и по 20-летнему японцу:

— Флойд, это костюм для велогонок или для сауны, что за *** [фигня], Флойд, хаха? В Токио жарко, что ли, или в чём дело? Изменения климата — это не шутки, *** [ё-моё].

Что за *** [фигня] здесь происходит? Что за мелкий *** [половой орган] рядом с тобой? Это сумасшедшее дерьмо! Какой-то "Час пик — 5" — Крис Такер и грёбаный Джеки Чан вернулись. Отлично, *** [блин].

Ты — сумасшедший маленький ублюдок, Флойд. Но я впечатлён, мужик. Честно. Чёрт с ним.

Бой Флойда Мейвезера против Тенсина Насукавы по правилам смешанных единоборств пройдёт 31 декабря в городе Сайтама. Сам Макгрегор после поражения в чемпионском бою от Хабиба Нурмагомедова ждёт реванша, а россиянин собирается провести поединок именно с Мейвезером.