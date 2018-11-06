"Монако" на дне. Куда попал Головин и что ему делать?

Летом, когда все рассуждали, куда лучше переходить Александру Головину, французский "Монако" предпочитали итальянскому "Ювентусу" и английскому "Челси". Дескать, команда перспективнее, и сам россиянин сможет стать в ней первой скрипкой. Однако на деле сбылась только половина из этих ожиданий. Головин действительно играет большую роль, вот только никаких перспектив у команды пока не видно. Лайф объясняет, как футбольный клуб "Монако" оказался на дне и что теперь делать Александру Головину.

Травма — пропасть — травма. Пока французская карьера Александра Головина выглядит примерно так. Он получил повреждение ещё до начала сезона и, пока восстанавливался, пропустил единственную победу "Монако" в этом сезоне. 11 августа монегаски победили "Нант", а потом как отрезало: три месяца без побед, в которые уместились девять поражений и пять ничейных исходов.

Это привело к тому, что "Монако", ещё два года назад выходивший в полуфинал Лиги чемпионов, а в прошлом году занимавший второе место в чемпионате, сейчас плетётся на предпоследнем месте в турнирной таблице Лиги 1. Как "Монако" дошёл до такой жизни?

Продали лидеров

"Монако" в последнее время стал конвейером по переработке талантливых футболистов в мировых звёзд. Этим принято восхищаться: клуб выводит игроков на принципиально новый уровень, добивается с ними результата, а затем продаёт. А дальше — всё по-новой, но уже с другими парнями. Эта схема безостановочно работала в последние годы, но именно этим летом дала сбой.

"Монако" на продаже всего четырёх футболистов заработал 150 миллионов евро, однако денежные средства не смогли компенсировать качество этих игроков. Новых Лемара, Фабиньо, Конголо и Геззаля клуб пока не нашёл. А за Моутиньо и Кейта Бальде клуб вообще почти ничего не получил, зато потерял многое. По сути, "Монако" продал летом целую команду, которая определяла успехи клуба в последние годы. И если обычно продажи лидеров, например, того же Мбаппе, проходили относительно безболезненно, то тут вышло иначе: потому что из системы был вырван целый букет.

Купили не тех

Конечно, монегаски провели контрольную закупку, приобретя только за деньги 10 футболистов. Примечательно, что именно 22-летний Александр Головин стал самым дорогим из них — за россиянина заплатили целых 30 миллионов. Из 10 игроков только двоим больше 25 лет: бельгийцу Насеру Шадли и португальцу Пеле.

Удачно вписаться в состав сходу, особенно в кризисной ситуации, у игроков не вышло. Да, многие из новичков оказывались в старте, но недопонимание между футболистами зачастую выходило на первый план. Это легко проследить на примере того же Головина: несмотря на то что россиянин зачастую вёл игру, партнёры далеко не всегда снабжали его передачами.

В итоге на данном этапе игру, пусть и не самую удачную, определяют старички: лучший бомбардир — Фалькао, лидер по проведённым матчам — Камиль Глик, лучшая оценка из тех, кто провёл больше 10 матчей, — у Юри Тилеманса.

Уволили талантливого тренера

В сложившихся обстоятельствах даже Леонарду Жардим, который и является творцом успехов "Монако" последних лет, оказался не готов, в отличие от Гончаренко в ЦСКА, давать результат с ходу. В итоге руководство довольно скоро приняло решение отправить тренера, провалившего старт сезона, в отставку.

Конечно, с точки зрения турнирной ситуации в этом было куда больше смысла, чем в увольнении Массимо Карреры из "Спартака". Но если посмотреть шире, то именно Жардим казался самой подходящей кандидатурой, чтобы построить из вновь собранных талантливых юнцов мощной команды, однако теперь он вынужден искать работу.

Позвали легенду без опыта

Приглашение Тьерри Анри на пост главного тренера — это, конечно, красивый жест. Француз начинал свою карьеру именно в "Монако", а затем стал звездой мирового футбола с кучей трофеев и поклонников. Однако Анри никогда не работал главным тренером, и начало самостоятельной карьеры в такой ситуации может повлиять негативно не только на клуб, но и его будущее.

В футболе существует даже когорта тренеров, которые специализируются на выводе команд из кризиса, однако Анри вряд ли из таких. По работе со сборной Бельгии в качестве ассистента он показал себя как отличный психолог, который может быть для игроков этаким старшим братом, может заставить их поверить в себя, выйти на новый уровень. Вот только бельгийцы и без того были отличной командой, а "Монако" таковой стать только предстоит. Справится ли Анри с тем, чтобы её построить, — пока большой вопрос.

Что делать Головину?

Говорить о том, что Головин сделал неверный выбор, перейдя в "Монако", преждевременно. О том, что французский клуб внезапно окажется в глубоком кризисе, заранее не мог знать никто. Россиянин действительно выделяется среди остальных игроков, его хвалит сам Анри, однако пока Головину мешает не только отсутствие взаимопонимания с партнёрами, но и травмы.

Вслед за августовским повреждением последовало ещё одно: из-за него Александр пропустит около двух недель. После восстановления Головину нужно продолжать работать и ни в коем случае не поддаваться панике. Он уезжал из России, чтобы развиваться, и пусть сейчас ситуация в "Монако" гораздо хуже, чем в ЦСКА, — это только начало.

Покидать "Монако" сейчас — всё равно что бежать с тонущего корабля. Попадание в еврокубки по итогам этого сезона для "Монако" уже станет сверхудачей, однако в следующем всё должно быть иначе. Новички уже окончательно освоятся, тренер найдёт подход к команде, и она должна вновь вернуться в элиту. Если только обвинения в обходе финансового фэйр-плэй в адрес владельца клуба Дмитрия Рыболовлева не скажутся на команде.