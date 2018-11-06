"Свадьба помогла". Тренер Хачанова — о главной победе в жизни нашего теннисиста

Наставник новой звезды российского тенниса Карена Хачанова Ведран Мартич в эксклюзивном интервью Лайфу прокомментировал успех своего подопечного, который в финале турнира "Мастерс" победил Новака Джоковича и поднялся на 11-ю строчку в мировом рейтинге АТР.

Хорватский специалист начал работать с юным россиянином, когда тому было ещё 16 лет, однако через два года Хачанов ушёл в академию 4 Slam в Барселоне. Но через четыре года, в декабре 2017-го, всё же вернулся к тому, с кем начинал. Мартичу 51 год, и главный его подопечный — великий Горан Иванишевич, с которым соотечественник проработал в 1996−2000 годах, но так и не дотянулся до титула на турнирах Большого шлема. Успех придёт чуть позже, в 2001-м в Уимблдоне.

Ведран Мартич рассказал корреспонденту Лайфа о своих выводах об игре Хачанова по итогам сезона, сравнил молодого россиянина с Иванишевичем и рассказал о влиянии супруги теннисиста Вероники Шкляевой на подопечного.

— Ведран, спасибо вам за эту победу Карена! Какие у вас эмоции после такого турнира? Чувствуется, что это его главная победа в карьере?

— Конечно, много для него значил и удачный турнир в Москве, но это, конечно, достижение гораздо сильнее. Он победил четырёх человек из топ-10. Это самый большой успех, однозначно главный в карьере, я за него очень рад!

— А для вас?

— (Смеётся.) Для меня, конечно, это огромный успех. Был с Гораном (Иванишевичем. — Прим. Лайфа) в финале Уимблдона в 1998 году, но был в финале Майами, когда он сдался из-за травмы руки... Так что это большой успех. Не каждый день выигрываются "Мастерсы", это уж точно.

— Карен сейчас стал заметно надёжнее, психологически устойчивее. Какие вы перемены в нём заметили?

— Слушайте, он прогрессирует во всех аспектах постепенно. У него сейчас гораздо лучше первая подача, чем в прошлом году, что ему очень помогает держать её. С Джоковичем у него было процентов 70 подач с первой попытки, в Москве он подавал с таким же показателем весь турнир. Это говорит о зрелости. Карен любит играть такие большие матчи, как с Надалем на US Open. Любит атмосферу таких матчей, он играет их бесстрашно. Думаю, что в будущем он будет их играть ещё лучше.

— Повлияла ли на Карена свадьба?

— Да, конечно. Вероника — это его надёжная опора, она часто с нами путешествует и, конечно, успокаивает его жизнь вне тенниса, придаёт ему сил, обеспечивает ментальную стабильность. Он доволен, счастлив с ней, и ему это сильно помогает. Это здорово.

— Если сравнивать Карена с Гораном Иванишевичем — может россиянин стать таким же великим теннисистом, как Горан?

— Может. Посмотрите, сейчас он демонстрирует очень высокие результаты, играл стабильно весь сезон без срывов. Не проигрывал матчей игрокам в районе 30−40-х номеров рейтинга, большую часть из них брал. Если уступал — то чаще игрокам из топ-10, дель Потро три раза, Гоффену два раза, Чиличу проиграл в Цинциннати, Джоковичу на Уимблдоне, но там шансов было мало. Мог обыгрывать Зверева на "Ролан Гаррос", вёл 2:1 по сетам, имел брейк-поинт в четвёртом сете при счёте 3:3, но упустил шанс. Однако сейчас, возможно, эта традиция сломалась. То есть он теперь видит, что нет проблемы в том, чтобы побеждать игроков из первой десятки.

— Конечная цель — победить на турнире Большого шлема с Кареном? С Гораном вам всё-таки немного не хватило...

— Ну, я рассматриваю обычно следующий матч, меня он интересует. Играет с Тимом — смотрю его, дальше Джокович — разбираю Джоковича. Я не слежу за всеми игроками, концентрируюсь только на ближайшем сопернике. И мне важно, чтобы он был сосредоточен на работе. Всё другое не могу контролировать. Так что Большой шлем... нужно выиграть первый круг, второй, третий — и так семь матчей, вот и всё. (Смеётся.) Думать о финале перед первым кругом не одобряется. Такова моя теннисная философия.

Может ли он победить в турнире Большого шлема? Давайте поспокойнее! Невозможно так далеко заглядывать. Он здорово выступал в этом году на Большом шлеме. В Австралии во втором раунде получил дель Потро, мог бы выиграть, если бы лучше держал подачу в четвёртой партии — у соперника были всё-таки проблемы с "физикой". А дальше всё четвёртые раунды, третий раунд с Надалем... Думаю, он точно сейчас лучше готов к этим большим играм. Но очевидно, что выиграть турнир Большого шлема гораздо сложнее, чем обычный турнир — элементарно из-за игры до трёх выигранных сетов и наличия дня отдыха между матчами. Требования по физической готовности и условия в целом совсем другие.

— Как бы вы охарактеризовали Карена как человека? Всё-таки он стал звездой, но внешне кажется, что ведёт не отличающийся от других людей образ жизни.

— Он большой трудяга, хороший парень. А что такое вообще быть звездой? В моём понимании — скромность и доброта. Он этому соответствует. Звёздность же не значит высокомерие. Карен предан своему делу и да, скромен, а для меня это важное достоинство в человеке.

— Каковы цели на следующий сезон, какую планку вы ставите подопечному? Войти в топ-10?

— Нужно пытаться выигрывать каждый матч, каждый турнир. Долгосрочных планов я не строю, потому что не знаю, какой будет жребий на турнирах, состояние соперников. Многие факторы должны совпасть. Он, конечно, попытается войти и в топ-10, но и противники теперь будут лучше его анализировать, концентрироваться на его игре. Надо просто твёрдо стоять на земле и делать дело, которым он занимается, и неплохо.

— Вы теперь едете на итоговый турнир в Лондон?

— Да, он едет в Лондон и будет готов вступить в бой. Сейчас у него два выходных, должен отдохнуть — всё-таки он отыграл пять турниров подряд, из которых два выиграл, что нелегко. Потом немного потренируется в Москве и в субботу поедет в Лондон. И будет ждать возможность выступить. Это, конечно, большая честь — быть в обществе избранных, лучших теннисистов мира.

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