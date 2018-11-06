У "Локо" есть шансы на выход из группы. 16 лет назад всё было ещё хуже

"Локомотив" — один из двух клубов нынешнего розыгрыша Лиги чемпионов, который до сих пор не сумел набрать ни одного очка. При этом, в отличие от греческого АЕК, у москвичей есть игра и есть моменты — подводит только реализация. Матч четвёртого тура против "Порту" — последний шанс для "Локомотива" зацепиться за продолжение борьбы в главном турнире Старого Света. Главный тренер Юрий Сёмин уверен, что выйти из группы в такой ситуации всё ещё реально. Причём он уже так делал. Лайф объясняет, почему слова наставника — далеко не пустые.

Разгром в Стамбуле, поражение от "Шальке" на последних минутах и обидные ноль очков в поединке с "Порту" — пока первая за 15 лет Лига чемпионов для чемпиона России выглядит удручающе. "Локомотив" проиграл всем своим конкурентам и осел на последнем месте в группе.

Однако при этом железнодорожники не потеряли шансов на выход из группы. В этом абсолютно уверен главный тренер Юрий Сёмин.

Я всегда смотрю в будущее с оптимизмом. Но есть реальность. "Порту" на данный момент первый. У нас ещё три матча. Если набрать девять очков, занять второе место в группе реально Сёмин после поражения от "Порту" Фото: ©РИА Новости/Александр Вильф

Сдаваться никогда не надо, я оптимист. Случалось, и с семью очками команды выходили из группы. Нам реально их набрать. Надо улучшить игру, исключить элементарные ошибки, за которые нас наказывали Сёмин перед второй игрой с "Порту" Фото: ©РИА Новости/Владимир Песня

Тренер прав — выйти из группы действительно можно даже с семью очками. Причём это успешно демонстрировал сам "Локомотив" 16 лет назад.

Лига чемпионов сезона 2002/2003 начиналась для "Локомотива" немногим лучше нынешней. Поражение от "Галатасарая" на выезде — проходили. Ноль голов во втором матче — знакомо. Обидное поражение от лидера группы со счётом 1:3 — комбо!

"Локомотив" начинал тот розыгрыш Лиги чемпионов точно так же, с поправкой на то, что во втором матче была ничья, а не поражение. Но тогда красно-зелёные и в четвёртой игре не смогли победить — проиграли всё той же "Барселоне". То есть после четырёх игр у "Локомотива" было всего одно очко в активе. Сейчас — ноль после трёх.

Зато в последних двух турах железнодорожники вырвали победу у "Галатасарая" и "Брюгге" и выбрались из группы со второго места.

Сейчас "Локо" наконец-то набрал ход в чемпионате России: команда выиграла пять матчей подряд и взобралась на второе место в турнирной таблице.

Это может показаться невероятным или даже мистическим, но в 2002-м году — во время борьбы за вторую строчку в группе ЛЧ — "Локомотив" выдал аналогичную серию из пяти побед подряд, включая "золотой матч" с ЦСКА, что в итоге принесло команде Юрия Сёмина (ну а кого ещё?) чемпионство.

То есть Сёмин действительно знает, что говорит. Выходить из группы можно и нужно. "Локомотив" на ходу и способен лететь по рельсам, снося преграды. Разыгрались Миранчуки, у Антона вообще шесть голов в четырёх играх, немного успокоился Фернандеш, Эдер намерен насолить португальцам. Всё в руках "Локо".

Лига чемпионов, четвёртый тур.

"Порту" — "Локомотив"

6 ноября, 23:00 по московскому времени.