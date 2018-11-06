Жена Павла Мамаева восстановила свою страницу в Instagram

Супруга футболиста "Краснодара" после шантажа от неизвестных вернулась в социальные сети.

Алана Мамаева сообщила на своей странице в "Инстаграме", что её аккаунт был восстановлен после ряда угроз и шантажа. Для этого ей пришлось прибегнуть к помощи специалистов.

— Спасибо всем за слова поддержки. Только сейчас увидела сотни сообщений, — написала Алана.

Многие пользователи поздравили Мамаеву с возвращением. Однако не все разделили радость этого события.

— Так радуешься, будто Пашу выпустили, — начали негодовать пользователи в Сети.

Напомним, что Павел Мамаев и Александр Кокорин до 8 декабря находятся в СИЗО "Бутырка" из-за обвинений по статье "Хулиганство". Футболисты после матча "Зенита" и "Краснодара" в Санкт-Петербурге вместе отправились в Москву, где избили водителя телеведущей Первого канала, а затем и чиновника Дениса Пака.