"Ну, погоди!" ЦСКА анонсировал матч с "Ромой" в стиле известного мультфильма

Пресс-служба московского ЦСКА продолжает креативно подходить к анонсу матчей Лиги чемпионов. Домашнюю игру с "Ромой" армейцы решили предварить с помощью ролика в стиле видеоигры по мотивам советского мультфильма "Ну, погоди".
vs— ПФК ЦСКА Москва (@pfc_cska) 6 ноября 2018 г.
Игра продолжается!
#ЦСКАРома:https://t.co/oit4XsryRp pic.twitter.com/l53NmdxE5x
Сюжет ролика прост: волк (символ "Ромы") в Риме ловит все мячи от ЦСКА, а вот в Москве не может поймать ни одного. Завершается видео классической фразой героя мультфильма, где обращение "заяц" заменено на название римской команды: "Ну, Рома! Ну, погоди!"
Перед первой встречей этих команд ЦСКА тоже выпускал креативное превью. Тогда платформой для творчества армейской пресс-службы стала игра Mortal Kombat.
Матч между ЦСКА и "Ромой" на стадионе "Лужники" состоится 7 ноября, начало в 21:00.
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