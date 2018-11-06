"Ну, погоди!" ЦСКА анонсировал матч с "Ромой" в стиле известного мультфильма

Армейцы продолжают традицию необычных анонсов к матчам Лиги чемпионов, на этот раз обращаясь к советской классике.

Пресс-служба московского ЦСКА продолжает креативно подходить к анонсу матчей Лиги чемпионов. Домашнюю игру с "Ромой" армейцы решили предварить с помощью ролика в стиле видеоигры по мотивам советского мультфильма "Ну, погоди".

Сюжет ролика прост: волк (символ "Ромы") в Риме ловит все мячи от ЦСКА, а вот в Москве не может поймать ни одного. Завершается видео классической фразой героя мультфильма, где обращение "заяц" заменено на название римской команды: "Ну, Рома! Ну, погоди!"

Перед первой встречей этих команд ЦСКА тоже выпускал креативное превью. Тогда платформой для творчества армейской пресс-службы стала игра Mortal Kombat.

Матч между ЦСКА и "Ромой" на стадионе "Лужники" состоится 7 ноября, начало в 21:00.