"Будет выступать через боль". Тренер — о травме лучшего лыжника России

Тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко рассказал Лайфу о восстановлении лидера команды Сергея Устюгова в преддверии нового сезона.

Российская команда уже готовится к первому этапу Кубка мира в финской Руке. Лыжный курорт находится всего в 30 километрах по прямой от границы с Россией, так что если вы живёте недалеко, 24–25 ноября — идеальный уик-энд, когда стоит отправиться в Финляндию. Логично ожидать сильную поддержку нашим лыжникам от русских болельщиков именно там.

В ближайшие дни сборная будет готовиться недалеко от Руки, в городе Рованиеми. Главный вопрос, успеет ли восстановиться к его началу один из лучших лыжников России, Сергей Устюгов. В прошедшее межсезонье 26-летний уроженец Междуреченского задумывался о завершении карьеры, а в конце сбора в Австрии упал с горы и сильно повредил руку. Он отправился в Москву на операцию и теперь тренируется со спицей в пальце руки.

Нынешний сезон особенно важен: в феврале — марте 2019 года в австрийском Зеефельде пройдёт чемпионат мира по лыжным видам спорта, главный старт в двухлетнем цикле в лыжных гонках, двоеборье и прыжках с трамплина.

Ситуацию с восстановлением Сергея разъяснил корреспонденту Лайфа тренер сборной Юрий Бородавко:

— Устюгов сейчас уже на сборе в Рованиеми. В принципе, с его здоровьем всё в порядке, но тренируется он с одной рукой. Это накладывает определённый отпечаток, конечно, полноценно он не может выполнить запланированный объём работы. Болевые ощущения ещё остаются. Он сильный спортсмен, спринтер, поэтому, думаю, эти ощущения — надолго. На первом этапе Кубка мира он будет выступать через боль. Дай бог чтоб у него всё заросло, но это очень тяжёлая травма. Были подобные переломы, и люди больше двух месяцев восстанавливались (в случае с Устюговым восстановление продлится до Нового года. — Прим. Лайфа).

— Сергей действительно был близок к завершению карьеры в межсезонье?

— Сергей — такой человек, он мог принять это решение. С ним очень несправедливо поступили, не допустив до Олимпиады, и у любого спортсмена возник бы вопрос, а надо ли вообще продолжать, если ко мне так относятся.

Но сейчас это в прошлом, и Сергей об этом не думает. Он полон сил, тренируется, чтобы всем всё доказать на трассе.

Сергей Устюгов — двукратный победитель последнего чемпионата мира. На Олимпиаде в Пхёнчхане участия не принял, но лыжники всё равно стали одними из самых успешных представителей олимпийских атлетов из России, взяв 3 серебряные и 5 бронзовых медалей.