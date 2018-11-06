Стал известен стартовый состав "Локомотива" на матч с "Порту" в ЛЧ

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Стал известен стартовый состав "Локомотива" на матч с "Порту" в ЛЧ

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Фото: РИА Новости/Антон Денисов

На официальной странице московского "Локомотива" в "Твиттере" опубликовали список игроков, которые начнут матч четвёртого тура Лиги чемпионов с первых минут:

Маринато Гилерме, Бенедикт Хёведес, Вердан Чорлука, Брайан Идову, Владислав Игнатьев, Игорь Денисов, Гжегож Крыховяк, Мануэл Фернандеш, Антон Миранчук, Алексей Миранчук и Эдер.

Напомним, что матч "Порту" — "Локомотив" начнётся в 23:00 по московскому времени. Первая встреча этих команд завершилась со счётом 3:1 в пользу португальцев.

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