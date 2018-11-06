Сербское чудо! "Ливерпуль" сенсационно проиграл "Црвене Звезде" в Лиге чемпионов

Финалист прошлого розыгрыша и одна из самых результативных и популярных команд Европы вынуждена была капитулировать на наэлектризованном стадионе в Белграде — 0:2.

"Црвена Звезда" — клуб, который в 1991 году выиграл Кубок европейских чемпионов, а потом почти на 30 лет исчез с карты европейского футбола. Сначала войны и санкции, затем экономическая разруха — всё это привело к тому, что гордость югославского футбола еле выходила в групповые этапы Кубка УЕФА и особо не помышляла о выходе в плей-офф.

Нынешний розыгрыш уже обернулся чудом, когда сербы умудрились пройти четыре раунда квалификации и впервые за 27 лет выйти в Лигу чемпионов. Но там им попались супергранды — ПСЖ, "Ливерпуль" и "Наполи". После домашней ничьей с итальянцами (0:0) всё пошло своим чередом — 1:6 в Париже, 0:4 от англичан на "Энфилде". В Белград команда Юргена Клоппа, кажется, приехала добивать соперника, состав которого стоит в несколько десятков раз дешевле.

Но в итоге получилось нечто похожее на Россию — Испанию в 1/8 финала чемпионата мира. С той лишь разницей, что сербы выиграли не по пенальти, а 2:0, и не у полумёртвой Испании, а грозы всего европейского футбола, а белградский стадион болел в разы громче "Лужников".

В первом тайме всё вроде бы шло к очевидному исходу. Да, "Звезда" играла смелее, чем на выезде, огрызалась, но, используй свой момент Старридж, который буквально вынул мяч из ворот ударом выше с пяти метров, — всё бы было решено. Сербы же бились мужественно — за Салахом бегали втроём, постоянно меняясь, бросаясь под удары, обеспечивая подстраховку. И ждали своего момента.

Он пришёл на угловом на 22-й минуте. Сербский аналог Дзюбы по фамилии Павков перевесил всех и открыл счёт, устроив буйство на "Маракане" (неофициальное название 55-тысячной арены в столице Сербии).

Red Star goal vs Liverpool — 22’ Pavkov pic.twitter.com/aqWALIDLS5 — Tom vdm (@TVDMolen) 6 ноября 2018 г.

Ещё через семь минут "Ливерпуль" получил очередную оплеуху — и снова от Павкова. Это называется — гол в учебник истории.

What a goal!!

Click to watch Milan Pavkov's second goal against Liverpool.. pic.twitter.com/LnLBsTjUCf — Kwame Benny Benaiah (@Benaiahkwame02) 6 ноября 2018 г.

Дальше всё зависело от того, смогут ли красно-белые удержать преимущество. К счастью, красно-белые были не из Москвы, а из Белграда. И Родич, которого мы можем помнить по игре в "Волге" и "Мордовии", и Чаушич из тульского "Арсенала" — все они стояли до конца. Стояли весь второй тайм, помогали штанги, перекладины, чуть ли не после каждого выноса из штрафной игроки крестились... Но главное — это была мегаорганизованная и обученная оборона. Сербы пробежали за 97 минут 112 километров, англичане — на 6,5 меньше. Против такой самоотдачи Клопп класс своей банды противопоставить не смог.

Может быть, не хватило косовского швейцарца Шачири, которого немец не взял в Сербию из соображений безопасности. Может, и получил бы Джердан пару тумаков от сербских фанатов по дороге на стадион — но по крайней мере помог бы клубу. А так — к 75-й минуте лишь 1 (один, Карл!) удар в створ при 14 по воротам. Постоянное давление — но всё куда-то испарилось. Запомните это имя — Владан Милоевич (на заметку Леониду Федуну). Это тренер, который сконструировал из бедной "Црвены Звезды" клуб, который обыграл "Ливерпуль".

И фанаты у него почище любых ливерпульских с их You'll Never Walk Alone. Когда на последних минутах сербы затянули национальную песню "Марш на Дрину", встали все. Видимо, встали и англичане — только на поле.

2:0 — свисток не просто утонул, а осел на дне в рёве фанатской эйфории. Испанец Лаос зафиксировал величайшую победу скромной "Црвены Звезды" после распада Югославии — над грандом мирового футбола. И если кто-то думал, что группа С состоит из трёх команд, то это не так. От зоны плей-офф коллектив Владана Милоевича перед матчем "Наполи" — ПСЖ отделяет всего одно очко. Дома клуб из Белграда не проигрывает уже больше года, а в Лиге чемпионов — ещё и не пропускает.

В общем, не стоит западным клубам недооценивать Восточную Европу. "Реал", "Ливерпуль"... Чей скальп будет следующим?

Лига чемпионов. Группа С. 4-й тур

Црвена Звезда — Ливерпуль — 2:0 (2:0)

Голы: Павков, 22, 29

Турнирное положение:

1. Ливерпуль — 6 очков (4 матча)

2. Наполи — 5 (3)

3. ПСЖ — 4 (3)

4. Црвена Звезда — 4 (4)