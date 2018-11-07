Вот и сказке конец. "Локо" снова проиграл и потерял шансы на выход из группы ЛЧ

Подопечные Юрия Сёмина не сумели избежать ошибок прошлых матчей и наконец-то взять очки.

После трёх поражений в трёх стартовых турах главный тренер "Локомотива" Юрий Сёмин сохранял оптимистичный настрой. "Из группы можно выйти и с семью очками", — говорил 71-летний наставник. И говорил не просто так: именно под его руководством "Локомотив" уже оказывался в такой ситуации. В 2002 году железнодорожники имели всего одно очко после четырёх туров, но героически выбрались из группы как раз с семью очками.

Но эти подвиги — дела давно минувших дней. Сейчас, в 2018 году, у "Локо" перед четвёртым туром не было ни одного балла. И игра с "Порту" действительно должна была стать "матчем жизни". Красно-зелёным нужно было кровь из носа набирать очки. Всё или ничего. Для большей драматичности происходящего в Португалии даже включили мощнейший ливень.

"Локо" был настроен серьёзно, но снова перегорел. Уже на второй минуте матча счёт открыли хозяева поля, лихо облапошив игроков московской команды в их же штрафной. Игроков в красной форме явно было больше, но за шустрыми соперниками они не успели: Марега прострелил на Эрреру, и тот закатил мяч в ворота — 1:0.

"Локомотив" бросился отыгрываться и едва это не сделал — мяч после удара Алексея Миранчука облизнул стойку ворот. Затем попытку предпринял его брат Антон, но снова мимо. А под конец первого тайма железнодорожники устроили обрез в середине поля, мяч подобрал Эррера и эффектным черпачком вернул долг Мареге, который убежал к воротам и отправил мяч между ног Гильерме — 2:0.

В перерыве Юрий Сёмин посадил на лавку Мануэла Фернандеша, который снова был сам не свой: бил и пасовал невпопад и чуть ли не в одиночку привёз второй гол, сначала загубив потенциально опасную атаку, а затем отдав неточную передачу в центре поля, из-за которой и случился обрез. Вместо португальца на поле появился перуанец Фарфан, который и вернул интригу в игру.

Сначала Джефф запутал защитников несколькими рывками, а затем его и вовсе забыли в штрафной во время подачи углового. Фарфан точно пробил головой в дальний гол и сократил разрыв до минимума — 2:1.

Чтобы сохранить интригу в группе, "Локомотиву" нужно было обязательно брать очки, однако случиться этому не было суждено. Москвичи снова играли неплохо, но им снова не везло. На 67-й минуте Гильерме неудачно вынес мяч, а игроки "Порту" мгновенно отправили его в атаке, Корона финтом в штрафной нейтрализовал Идову и во второй раз за игру заставил вратаря сборной России испытать стыд из-за пропущенного "в домик" мяча — 3:1.

Хоть матч проходил уже на другом стадионе, исход оказался таким же, как и в Москве — 3:1 не в пользу железнодорожников. "Локомотиву" не помог даже выход на поле оправившегося от травмы Фёдора Смолова, который игру в атаке никак не обострил. Причём даже забивали одни и те же игроки: Марега, Корона и Эррера. Три игрока, три гола, три слога в их фамилиях... и теперь в активе "Порту" три победы и первое место в группе.

Правда, под самый занавес игры Отавио забил четвёртый гол и привнёс уже другой символизм: четыре поражения "Локомотива" и четвёртое место в группе.

И на этот раз уже не временное, которое даёт надежду отложить всё напоследок и решить задачу в финальных играх. Нет. На этот раз всё окончательно. Учитывая победу "Шальке" над "Галатасараем" в параллельном матче, у "Локомотива" не остаётся шансов на выход из группы. Теперь максимум, чего может добиться московская команда, — третье место и путёвка в Лигу Европы. Но для этого дважды подряд нужно сделать то, чего "Локомотиву" не удалось четырежды: набирать очки в ЛЧ.

"Енисей" после поражения от "Локо" подарил Юрию Сёмину книгу со сказками, чтобы он мог читать их внучке. Собственно, Юрий Палыч и сам теперь писатель: послезавтра он презентует книгу "Локомотив. Возвращение на пьедестал". Правда, книга "Локомотив в Лиге чемпионов в сезоне 2018/2019" ему явно не удалась. Вот и сказочке конец.

Лига чемпионов. Группа D.

4-й тур.

Порту — Локомотив — 4:1