"Проявил неуважение". Неймар пожаловался на арбитра после матча Лиги чемпионов

Нападающий ФК "Пари Сен-Жермен" и сборной Бразилии остался недоволен действиями судьи в матче четвёртого тура ЛЧ.

Неймар в жёсткой форме высказался о работе главного арбитра встречи четвёртого тура Лиги чемпионов.

— Судья допустил много ошибок, но меня больше всего разозлило, как он обращался со мной. Он проявлял неуважение, из-за этого я и потерял самоконтроль. К игрокам нужно относиться уважительно. Не нужно считать, что судья выше всех, потому что у него есть свисток и карточки, — приводит слова Неймара UOL.

Отметим, что матч "Наполи" — ПСЖ завершился со счётом 1:1. Неймар в самой концовке встречи получил жёлтую карточку.