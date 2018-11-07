Акинфеев и "Лужники" на подмогу. Возьмёт ли ЦСКА реванш у "Ромы"?

Уже сегодня вечером московские армейцы встретятся с "Ромой" (Италия) в ответном матче Лиги чемпионов. Разбираемся, какие шансы у российского клуба на предстоящую игру.

Первая встреча между ЦСКА и "Реалом" состоялась две недели назад в Риме. Команда Виктора Гончаренко уступила с разгромным счётом (0:3), но из-за ЧП в римском метро, где пострадали десятки российских болельщиков, результат, откровенно говоря, отошёл на второй план. В СМИ активно обсуждали лишь происшествие.

Сегодняшний же матч со спортивной точки зрения во многом станет решающим для ЦСКА. В настоящий момент ситуация в группе следующая:

Группа G.

"Рома" — 6 (очков). "Реал Мадрид" — 6. ЦСКА — 4. "Виктория Пльзень" — 1.

Конечно, переход в Лигу Европы ЦСКА сможет себе обеспечить практически наверняка, но никто не сомневается, что армейцы способны на большее. Красно-синим, чтобы выйти из группы, необходимо сегодня побеждать.

Впереди армейцев также ждут домашняя игра с клубом "Виктория Пльзень" и выезд в Мадрид на матч с "Реалом". Сейчас испанцы переживают не лучший свой период — много проигрывают и находятся на 6-м месте в Ла Лиге. "Викторка" пока имеет одно очко и навряд ли победит "Реал" сегодня. Но, чтобы не надеяться на осечки соперников, нужно брать очки в оставшихся играх.

Что касаемо состояния команд, то последние два матча ЦСКА провёл слабо — дома проиграли "Краснодару" (1:2) и сыграли в безголевую ничью с "Динамо" (0:0). "Рома" в чемпионате Италии после встречи с москвичами также две встречи подряд не выигрывала. С "Фиорентиной" и "Наполи" встречи завершились с одинаковым счётом 1:1.

Отметим также и тот факт, что в воротах в предыдущем матче ЦСКА и "Ромы" стоял не Игорь Акинфеев, а 22-летний Илья Помазун. Акинфеев был дисквалифицирован из-за удаления в матче против "Реала" и отбывал наказание. Сегодня он будет защищать ворота и подсказывать своим партнёрам по команде. Вспоминать его антирекорд сейчас не особо хочется. Всё-таки, когда Акинфеев в составе, это уже залог уверенности, что во многом является ключом к победе.

Да и все мы прекрасно знаем, как ЦСКА может "выживать" в труднейших обстоятельствах. А стадион "Лужники", где сборная России сенсационно обыгрывала Испанию на чемпионате мира, а ЦСКА побеждал сам мадридский "Реал", придаст ещё больше антуража. Тем более на сегодняшнем матче ожидается более 60 тысяч болельщиков.

В общем, ждём борьбы и верим в московских армейцев!

Лига чемпионов. 4-й тур.

ЦСКА — "Рома".

Место: Москва, стадион "Лужники".

Начало: 20:55.