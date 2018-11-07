"Локомотив" унизили в Лиге чемпионов, но ему это было нужно

Московский "Локомотив" досрочно заканчивает борьбу в Лиге чемпионов. На первый взгляд, всё просто кошмарно: четыре поражения в четырёх играх, рукой подать до антирекорда "Спартака". Однако на самом деле вылет из ЛЧ может сыграть только на руку железнодорожникам. Лайф объясняет почему.

Московский "Локомотив" ждал возвращения в Лигу чемпионов 14 лет. Дождался — и получил 2:11 в четырёх матчах. Ни одного очка в активе и досрочная потеря шансов на выход из группы. В Черкизове явно ждали не такого камбэка в главный футбольный турнир Старого Света.

Если смотреть на цифры, то "Локомотив" в этой Лиге чемпионов — это позор. Москвичи попали в одну из самых лёгких, как казалось, групп с соперниками уровня Лиги Европы, но не сумели им противопоставить примерно ничего. Даже вечный антирекорд "Спартака", когда красно-белые проиграли в ЛЧ шесть матчей с разницей 1:18, кажется теперь не таким недостижимым. Но на самом деле в ситуации, в которую попал "Локомотив", можно найти позитив.

Да, проиграли. Но играли открыто

"Локомотив" в чемпионате России имеет серию из пяти побед подряд, а в Лиге чемпионов — из четырёх подряд поражений. Но именно на евроарене железнодорожники порой демонстрировали более яркую, красивую и открытую игру. Красно-зелёные даже не думали закрываться и ставить автобус ни в Португалии, ни в Турции, хотя фаворитами, конечно, не были.

"Локо" лез в атаку, что не всегда случалось даже в чемпионском сезоне, не говоря уже об этом. Команда Сёмина создавала моменты, но не реализовывала их, а потом допускала ошибки и проигрывала. Сказался недостаток класса. Но упрекнуть "Локомотив" в трусости язык не повернётся.

Да, вылетели из ЛЧ. Но есть Лига Европы

Если даже главный тренер лидера чемпионата страны "Зенита" Сергей Семак констатирует, что питерцы сейчас — команда уровня Лиги Европы, то что говорить о "Локомотиве". С одной стороны, железнодорожники сохранили лидеров, да и ещё и мощно усилились: пришли Хёведес, Крыховяк, Идову и Смолов. Но с другой — опыта игры в Лиге чемпионов с сильнейшими командами у "Локо" нет.

В Лиге Европы же москвичи уже освоились: в прошлом году они выиграли свою группу и успешно преодолели первый раунд плей-офф. Затем, правда, наткнулись на будущего победителя турнира "Атлетико", которому без шансов проиграли. И это было более робко, чем нынешнее выступление в ЛЧ.

Нужно признать, что уровень нынешнего "Локомотива" сейчас — Лига Европы. Если этот же костяк продолжит регулярно попадать в ЛЧ, то получит необходимый опыт и перейдёт на другой уровень. Но сейчас железнодорожники оказались не готовы к Лиге чемпионов. А за Лигу Европы ещё предстоит побиться — пока что "Локо" не заработал очков даже на неё.

Да, ошибались. Но признали это

Юрий Сёмин выводит "Локомотив" в Лигу чемпионов не в первый раз. В сезоне 2003/2004 железнодорожники с Лоськовым, Хохловым и Игнашевичем громили "Интер", побеждали киевское "Динамо", играли вничью с "Арсеналом" и едва не прошли "Монако" — будущего финалиста турнира. Сейчас всё получилось совсем не так, но 71-летний наставник не потерял голову, а адекватно принял реальность.

Лига чемпионов не прощает ошибок, тут играют футболисты высочайшего уровня. Нас наказывали за малейшую оплошность. Было несколько хороших комбинаций, во всех матчах наша атака была неплохой. Но не было баланса. Элементарные ошибки — вот и всё Юрий Сёмин Фото: ©РИА Новости/Владимир Песня

Конечно, ошибки "Локомотив" совершал непростительные (собственно, соперники и не прощали), но их признание — первый шаг на пути к исправлению. Юрий Палыч уже по ходу этого сезона показал, что способен не только рулить составом, но и выруливать. Скомканная из-за чемпионата мира предсезонка и ряд новых лиц помешали "Локо" удачно стартовать, но к середине сезона железнодорожники снова превращаются в претендента на чемпионство.

Да, получили 2:11. Но приобрели опыт

Вылетать из еврокубков, чтобы сосредоточиться на чемпионате и попасть в еврокубки, из которых потом вылететь, чтобы биться в РПЛ, — это до боли знакомая схема российского футбола, годами используемая командами в качестве оправдания неудачных результатов.

Но нынешний вылет "Локомотива" — это не тот случай. Железнодорожники — это, по сути, новая команда, которую заново слепил Сёмин. Чтобы достойно выступать в Европе, ей просто необходим опыт. В этой лигочемпионской кампании они его получили сполна. Да, в виде пропущенных голов и упущенных результатов, но он в любом случае должен позитивно сказаться на становлении команды.

"Локомотиву" было просто необходимо, чтобы ему указали на его слабости и откровенно повозили по газону. Да, это болезненно и неприятно, но именно это должно закалить команду. Теперь будет время, чтобы переосмыслить ошибки, а в будущем — исправить и больше не повторять.

Над Александром Головиным на Евро-2016 тоже смеялись. Но на ЧМ-2018 он всё всем доказал. Дайте Сёмину время, и он снова вернёт "Локо" на пьедестал. Теперь уже европейский.

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