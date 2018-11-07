"Уфа" отправила в отставку своего главного тренера и назначила и.о. Кириченко

Как сообщает сайт уфимского клуба, исполняющим обязанности главного тренера назначен российский специалист Дмитрий Кириченко.

Футбольный клуб "Уфа" принял решение отправить в отставку Сергея Томарова с поста главного тренера.

— Мы благодарим Сергея Томарова за проделанную работу, за вклад в развитие уфимского футбола и высокий профессионализм, — говорится в сообщении клуба на официальном сайте.

Исполнять обязанности главного тренера будет известный в прошлом футболист Дмитрий Кириченко, который занимает третье место в списке лучших бомбардиров чемпионата России. Кириченко знаком всем по работе в тренерском штабе "Ростова".

Напомним, что Томаров тренировал "Уфу" с лета этого года.