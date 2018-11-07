"Спартак", "Локо" и "Краснодар" начнут 1/4 Кубка России дома

Первые матчи состоятся 5–6 декабря, а ответные игры пройдут уже в следующем году.

В Доме футбола на Таганке прошла жеребьёвка 1/4 финала Кубка России по футболу. Состав участников и пары были известны заранее. В борьбе за трофей осталось восемь клубов, и все они представляют элитный дивизион — Премьер-лигу.

Жеребьёвка же определила, кто из соперников будет начинать дома. Кроме того, стали известны даты проведения матчей. В итоге 5–6 декабря сыграют:

"Локомотив" — "Рубин";

"Краснодар" — "Ростов";

"Спартак" — "Урал";

"Оренбург" — "Арсенал".

Матчи, соответственно, пройдут в Москве, Краснодаре и Оренбурге. Ответные игры в Казани, Ростове, Екатеринбурге и Туле состоятся в следующем году: 23–24 февраля.