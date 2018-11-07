Чудеса в НХЛ. Российский вратарь отразил шайбу головой в прыжке — видео

"Тампа Бэй" в рамках регулярного чемпионата НХЛ обыграла "Эдмонтон" со счётом 5:2. Главными героями встречи стали двое россиян. Форвард Никита Кучеров набрал три очка (2+1) и стал первой звездой матча. На второе место поставили вратаря Андрея Василевского, который отразил 33 из 35 бросков, причём один из них — просто в невероятном стиле. Голкипер в прыжке головой выбил шайбу из ворот, не позволив "Эдмонтону" забить.
... how? pic.twitter.com/YJ9XBX57K7— NHL (@NHL) 7 ноября 2018 г.
Кучеров стал третьей звездой всего игрового дня.
Василевский — лидер по количеству побед среди вратарей лиги.
А "Тампа Бэй" уверенно идёт на первом месте в таблице Восточной конференции.
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