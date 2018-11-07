Чудеса в НХЛ. Российский вратарь отразил шайбу головой в прыжке — видео

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Чудеса в НХЛ. Российский вратарь отразил шайбу головой в прыжке — видео

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Фото: © Twitter/NHL

Андрея Василевского признали второй звездой матча с "Эдмонтоном", его "Тампа" победила.

"Тампа Бэй" в рамках регулярного чемпионата НХЛ обыграла "Эдмонтон" со счётом 5:2. Главными героями встречи стали двое россиян. Форвард Никита Кучеров набрал три очка (2+1) и стал первой звездой матча. На второе место поставили вратаря Андрея Василевского, который отразил 33 из 35 бросков, причём один из них — просто в невероятном стиле. Голкипер в прыжке головой выбил шайбу из ворот, не позволив "Эдмонтону" забить.

Кучеров стал третьей звездой всего игрового дня.

<p>Скриншот с сайта <a href="http://www.nhl.com/stats/ru" target="_blank">nhl.com</a></p>

Василевский — лидер по количеству побед среди вратарей лиги.

<p>Скриншот с сайта <a href="http://www.nhl.com/stats/ru" target="_blank">nhl.com</a></p>

А "Тампа Бэй" уверенно идёт на первом месте в таблице Восточной конференции.

<p>Скриншот с сайта<a href="https://www.nhl.com/ru/standings/2018/conference" target="_blank"> nhl.com</a></p>

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