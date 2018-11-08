В сборной России расцвела натурализация. А как она происходила раньше?

Российская футбольная сборная всё более активно прибегает к услугам иностранных футболистов. Это подтвердил объявленный на неделе состав на матчи против Германии и Швеции. Лайф изучил опыт футбольной натурализации и нашёл пять самых удивительных историй.

Но прежде — немного о сменах спортивного гражданства в сборной России. В составе на матчи против Германии и Швеции, который объявил Черчесов, натурализованных игроков четверо: два бразильца — вратарь Гильерме и защитник Фернандес (который вряд ли теперь сыграет), два немца — защитники Рауш и Нойштедтер. Однако теперь появился ещё один персонаж, вокруг которого был спор между национальными федерациями.

Речь идёт о киргизе Ильзате Ахметове, который родился в Бишкеке и которого очень хотела увидеть у себя киргизская сборная. Но — после объявления заявки в понедельник местной федерации оставалось выразить сожаление о решении сына республики. Впрочем, если он не выйдет на поле в официальном матче — шансы у конкурентов ещё есть.

Строго говоря, в сборной России есть ещё два игрока, за которых могли бы поспорить другие республики постсоветского пространства. Но Далер Кузяев предложения от сборной Таджикистана отверг, а Георгий Джикия даже признавался, что в Грузии его многие считают предателем. Тем не менее они всё-таки родились на территории России, так что здесь вопрос исключительно этнический. Ситуация с Ахметовым отличается — первые шаги в футболе он делал ещё в Киргизии.

Россия лишь однажды переживала такой масштаб натурализации — когда в 1992 году после выступлений за Украину в Россию перешло сразу несколько игроков. В их числе Илья Цымбаларь, Юрий Никифоров, Ахрик Цвейба и, например, Олег Саленко, который стал автором легендарного пента-трика на ЧМ-1994.

Ещё одного футболиста Россия "отобрала" у Таджикистана — спартаковец Мухамадиев сыграл в своей карьере по одной игре за эти две сборные, забив три гола.

Наконец, единственный в истории человек, который "ушёл" из сборной России, — Алексей Бахарев, также экс-спартаковец. Он вышел на замену в товарищеском матче Бразилия — Россия в 1998 году, а в 2002 году сыграл 56 минут в товарищеской игре Украина — Иран.

Так или иначе, а нам стоит готовиться к усилению национального многообразия в сборной России. Это уже не странные истории с выдачей российского гражданства камерунцу Тчуйсе в начале века. В сборную не первый месяц уже не стучится, а выламывает дверь Ари, постоянно возникают слухи о всё новых русских немцах, казахах и так далее.

В истории футбола бывали люди, которые играли даже за три и четыре сборные. А у некоторых и набор из двух настолько необычный, что уже поэтому о нём стоит рассказать. Лайф предлагает пять самых удивительных примеров смены спортивного гражданства.

Мишель Платини

Звезда французского футбола последний международный матч на уровне сборных сыграл за... команду Кувейта. Причём против сборной СССР. В 1988 году великий француз ехал на открытие Кубка Азии в Китае, остановился ненадолго в Кувейте и получил приглашение от эмира сыграть против советской команды. Тогда всё делалось просто. То ли денег, то ли желания Платини хватило на 21 минуту. Впрочем, может быть, стремление сыграть за Кувейт было для Мишеля порывом души и он об этом мечтал с детства. Как когда-то многие иностранцы грезили о выступлении за "Анжи".

Игра в итоге завершилась победой СССР — 2:0, но оба гола были забиты уже после ухода французской "десятки" с поля.

Джо Гатьенс

Уникальный человек, который за всю свою карьеру лишь шесть раз сыграл за сборную — и вошёл в историю как один из 100 главных героев всех чемпионатов мира. При этом три матча он сыграл за сборную Гаити, которая на мундиаль в годы жизни Джо не выходила. Но обо всём по порядку.

Гатьенс родился в семье гаитянки и немца, прадед которого был отправлен на далёкий остров в Карибском море ещё в начале XIX века. Уже в детстве он начал играть в футбол на Гаити, а затем поехал учиться в Колумбийский университет США, желая стать бухгалтером. Однако успехи в Американской лиге соккера сильно скорректировали дальнейшую траекторию жизни. Данные расходятся: где-то утверждается, что там он влачил жалкое существование, работая посудомойщиком и став нелегальным эмигрантом, где-то — что он был на хорошем счету в университете и получил приглашение в футбольную сборную страны с самого верха. Впрочем, одно другому не мешает. Темнокожему гаитянскому студенту действительно жить в Нью-Йорке в конце 40-х вряд ли было легко, так что зарабатывал он всем чем мог.

Лучше всего получилось ногами. В итоге в 1950 году Гатьенс поехал на чемпионат мира в Бразилию со сборной США. Американцы не вышли из группы, но сыграли легендарный матч, который позже окрестили "чудом на траве". США выиграли у родоначальницы футбола — Англии, которая впервые решила облагородить первенство своим приездом. Единственный гол забил именно Гатьенс, а затем американцы отстояли победу.

Конец истории оказался трагичным. Гражданство США Джо так и не дали, он поиграл во Франции, затем вернулся на родину, в 1953 году снова вышел в матче сборной Гаити. Тем временем страна скатывалась в диктатуру под руководством Франсуа Дювалье. 8 июля 1964 года он провозгласил себя пожизненным президентом. Родственники Гатьенса, которые занимались политикой, благоразумно решили, что "пора валить", а вот Джо решил остаться. И зря. Наутро его схватила так называемая Добровольческая милиция тонтон-макутов, бросила в тюрьму, где выдающийся футболист был убит. Его тело впоследствии так и не нашли.

Флоран Малуда

Свежий пример из наших времён. Французский полузащитник Флоран Малуда — один из немногих представителей поколения финала чемпионата мира — 2006, кто ещё продолжает карьеру. Именно он едва не принёс Франции победу. На седьмой минуте финала против Италии Флоран заработал пенальти, который в изящном стиле реализовал Зидан.

Однако на старости лет Малуда вспомнил корни и решил помочь сборной Французской Гвианы, откуда сам родом. Эта территория до сих пор на некоторых правах автономии принадлежит Пятой республике. Малуда сыграл несколько матчей в квалификации Золотого кубка КОНКАКАФ 2017 года — аналога чемпионата Европы в Северной и Центральной Америке. Гвиана в итоге попала в финальную стадию — и тут создалась правовая коллизия. Дело в том, что на турнире применялся регламент ФИФА, по которому Малуда не мог появиться в составе своей новой сборной. Гвианцы считали, что, поскольку сборная не является членом ФИФА, к ней это не относится.

Но исход получился ещё более невероятным: Гвиана гордо наплевала на ограничения извне и поставила своего 37-летнего лидера в стартовый состав на матч второго тура группового этапа против Гондураса. Игра завершилась 0:0, но организаторы были вынуждены засчитать французам техническое поражение 0:3. После этого Малуда родину на международном уровне не представлял. Но продолжает клубную карьеру, привлекая внимание к клубу чемпионата Люксембурга "Дифферданж". <iframe width="560" height="315" src="https://www.youtube.com/embed/Nlsm0RlC8zI" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe>

Ладислав Кубала

Кубала — уникальный футболист, за свою карьеру он успел сыграть за четыре сборные, не считая двух символических матчей за сборную Европы, которая в 1950-60-х проводила матчи регулярно. При этом дебютировал Ладислав в матче чемпионата Венгрии в конце апреля 1945 года (хотя после окончания битвы за Будапешт прошло всего два месяца). А завершил карьеру в 1967-м.

Ладислав — наполовину словак, наполовину венгр, первые игры за сборную сыграл за Чехословакию в 1946–1947 годах, уже в следующем году перебрался в сборную Венгрии, а с 1953-го по 1961 год выступал за Испанию и параллельно за Каталонию. Правил перехода из одной сборной в другую, по сути, не было, так что такие "трансферы" были повсеместно. Звезда "Реала" 50-х, который взял пять Кубков чемпионов подряд, Альфредо Ди Стефано, выступал за Испанию после игр за Аргентину и Колумбию. Кубала завоевал два Кубка ярмарок, четыре чемпионата Испании и пять Кубков. В 1992 году привёл сборную Испании к золоту домашних Олимпийских игр как тренер.

В конце XX века Кубала был признан лучшим игроком "Барселоны". Так что именно с ним конкурирует Месси за место первой легенды. Даже не с Йоханом Кройфом — для понимания, насколько это был великий игрок, сейчас незаслуженно забытый.

Марюс Станкявичюс

Уроженец СССР умудрился на старости лет дорасти до сборной из Италии. Но не итальянской сборной.

Станкявичюс начинал карьеру в скромном "Экранасе" в конце 1990-х, затем появился на экранах итальянского телевидения — играл за "Брешию", "Сампдорию", в 2010-х даже дорос до "Лацио" и испанской "Севильи". Последним клубом уже 36-летнего защитника на высоком уровне была "Сиена". Согласитесь, путь для футболиста из Литвы весьма феерический.

Но за самую экзотичную команду в карьере Станкявичюс выступил в этом году. Причём — на чемпионате мира. Но под эгидой ConIFA — для сборных непризнанных государств и исторических областей. Литовец играл за Паданию — сборную северных областей Италии, где также есть определённые автономистские и сепаратистские настроения. Падания на турнире в Лондоне завоевала бронзу, чемпионом стала сборная Закарпатья, состоящая из венгров, проживающих на Украине. В финале она обыграла Северный Кипр. Станкявичюс отыграл все шесть матчей, голов не забил. Теперь ждём его в Республике Ужупис.