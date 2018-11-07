Кержаков обжаловал решение суда о месте жительства своего сына

Ранее суд определил место жительства полуторагодовалого Артемия с матерью на период до вступления решения суда в законную силу.

Лучший бомбардир в истории российского футбола Александр Кержаков подал жалобу на решение Петроградского районного суда Санкт-Петербурга о месте жительстве его младшего сына Артемия. Бывший футболист настаивает на том, чтобы ребёнок проживал с ним, а не с матерью Миланой Тюльпановой. Об этом сообщает "Р-спорт".

Ранее суд определил место жительства Артемия с матерью, пока решение суда не вступит в силу. Однако Александр проигнорировал данное постановление и не отдаёт сына Милане.

Напомним, что Александр и Милана поженились в 2015 году. Весной 2017-го у них родился сын Артемий.