Миранчук, отдыхай! Влашича второй раз признали игроком тура РПЛ

В голосовании полузащитник ЦСКА всего на две десятых процента опередил своего коллегу по амплуа из "Локомотива".

Российская Премьер-лига подвела итоги совместного голосования с телеканалами "Матч ТВ" и "Матч Премьер" за звание лучшего игрока 13-го тура. Им признали хорватского хавбека ЦСКА Николу Влашича. Он опередил Антона Миранчука из "Локомотива" на 0,23%.

‍♂️ Пользователи ВКонтакте признали Николу Влашича лучшим игроком 13-го тура по итогам совместного голосования Российской Премьер-лиги, также телеканалов @matchpremier и МАТЧ ТВ.#РПЛ #ИгрокМесяца pic.twitter.com/XIZeTSrjfM — Российская Премьер-Лига (@rfpl) 7 ноября 2018 г.

В игре с "Динамо" (0:0) Влашич результативными действиями не отметился, трижды пробив по воротам и совершив две обводки. Миранчук же записал на свой счёт дубль в игре с "Енисеем", принеся своей команде победу со счётом 3:1.

Влашича признают игроком тура во второй раз. Ранее он был лучшим в восьмом туре. Лидеры по числу этих наград — Артём Дзюба из "Зенита" (5) и Фёдор Чалов из ЦСКА (4).