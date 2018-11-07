Рианчо: Пусть журналисты убивают меня критикой, я до конца буду со "Спартаком"

Исполняющий обязанности главного тренера "Спартака" принял участие в пресс-конференции перед матчем Лиги Европы, где произнёс громкие слова о ситуации, сложившейся вокруг команды.

Испанский специалист Рауль Рианчо пообещал журналистам, что стартовый состав на завтрашний матч с "Рейнджерсом" им понравится.

— Стартовый состав я вам не могу сказать. Его узнают утром в день игры только сами футболисты. Но могу обещать, что вам этот состав понравится. Вообще, у меня нет привычки держать в секрете стартовые составы до последних минут. Всегда рано сообщаю его игрокам, чтобы они могли позвонить своим семьям и сообщить это, — пояснил Рианчо.

Также и.о. главного тренера красно-белых отметил, что он верен команде и готов весь удар критики принять на себя.

— Я за всё благодарен "Спартаку" и остаюсь ему верен. Здесь я получаю хорошие деньги, поэтому считаю обязанным делать всё от меня зависящее. Если журналисты хотят меня "убить" своей критикой, то пусть так и будет. Я готов принять весь удар на себя. Я до конца буду биться за клуб, — сказал он.

— Надеюсь, что завтра мы увидим солнце и яркую, солнечную игру "Спартака". Вообще, когда не выходит солнце, тяжело всем. Это касается не только футбола, — заключил Рианчо.

Матч с участием "Спартака" в Лиге Европы состоится завтра, 8 ноября, в Москве. Противником будет "Рейнджерс". Встреча начнётся в 20:55 по московскому времени.