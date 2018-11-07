Молодёжь ЦСКА проиграла "Роме"

Армейцы уступили итальянцам в рамках 4-го тура группового этапа юношеской Лиги чемпионов в Москве – 1:2.

В преддверии одного из важнейших еврокубковых матчей для России в нынешнем сезоне ЦСКА — "Рома" на стадионе "Октябрь" встретились составы клубов из игроков не старше 19 лет.

Армейцам во чтобы то ни стало надо было побеждать для продолжения борьбы за плей-офф, однако свои моменты они не реализовали, а в первом тайме получили гол от Риккарди, а затем не сумели хотя бы сохранить счёт до перерыва, пропустив второй мяч на 45-й минуте.

Благодаря усилиям Максима Елеева уже на второй минуте второго тайма удалось сократить отставание до минимума, но штурм ворот соперника на последних минутах результата не принёс.

1:2 — и у ЦСКА остаётся 1 очко в группе G против 6 у "Ромы" и 4 у "Виктории", у которой матч в запасе. "Реал" далеко впереди — у него 9 баллов.