Молодёжь ЦСКА проиграла "Роме"

В преддверии одного из важнейших еврокубковых матчей для России в нынешнем сезоне ЦСКА — "Рома" на стадионе "Октябрь" встретились составы клубов из игроков не старше 19 лет.
Армейцам во чтобы то ни стало надо было побеждать для продолжения борьбы за плей-офф, однако свои моменты они не реализовали, а в первом тайме получили гол от Риккарди, а затем не сумели хотя бы сохранить счёт до перерыва, пропустив второй мяч на 45-й минуте.
Девид Буа удвоил преимущество «Ромы» на 45-й минуте#ЦСКАРома на #МАТЧПРЕМЬЕРhttps://t.co/7AhUqatvSL pic.twitter.com/SdgK0J1JC4— МАТЧ ПРЕМЬЕР (@matchpremier) 7 ноября 2018 г.
Благодаря усилиям Максима Елеева уже на второй минуте второго тайма удалось сократить отставание до минимума, но штурм ворот соперника на последних минутах результата не принёс.
Ответный мяч ЦСКА в исполнении Максима Елеева #ЦСКАРома на #МАТЧПРЕМЬЕР https://t.co/7AhUqatvSL pic.twitter.com/tpr9RzWWtt— МАТЧ ПРЕМЬЕР (@matchpremier) 7 ноября 2018 г.
1:2 — и у ЦСКА остаётся 1 очко в группе G против 6 у "Ромы" и 4 у "Виктории", у которой матч в запасе. "Реал" далеко впереди — у него 9 баллов.
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