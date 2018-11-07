КДК отменил красную карточку игроку "Локо" Крыховяку в матче Кубка России

Контрольно-дисциплинарный комитет РФС рассмотрел просьбу "Локомотива" отменить красную карточку Гжегожу Крыховяку, которую он получил в матче Кубка России против красноярского "Енисея". Об этом сообщает "Р-спорт" со ссылкой на главу КДК Артура Григорьянца.

Экспертно-судейская комиссия при президенте РФС признала ошибочным решение главного арбитра удалить Крыховяка. В связи с этим он сможет принять участие в четвертьфинальном матче.

Напомним, что "Локомотив" в рамках 1/8 финала Кубка России обыграл "Енисей" (4:1) и вышел в следующую стадию турнира. Крыховяк на 71-й минуте был удалён с поля.