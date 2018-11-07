Научит побеждать? Черчесов встретился с тренером "Монако" Анри

Главный тренер сборной России в качестве зрителя присутствовал на матче Лиги чемпионов против "Брюгге".

"Монако" продлил безвыигрышную серию до 15 матчей. Накануне клуб Александра Головина проиграл "Брюгге" со счётом 0:4 и лишился шансов на плей-офф Лиги чемпионов. Российский хавбек был вынужден смотреть эту игру с трибун, поскольку он травмирован. Однако там он был не одинок: матч посетил главный тренер сборной России Станислав Черчесов, который затем ещё заехал на базу монегасков, чтобы пообщаться с главным тренером Тьерри Анри.

С Тьерри Анри. Запланированная встреча на базе "Монако" на следующий день после игры с "Брюгге" написал Черчесов в "Инстаграме"

Учитывая плачевную ситуацию "Монако", помочь им может, пожалуй, только чудо. Возможно, Черчесов, сотворивший магию на домашнем чемпионате мира, поделится с Анри секретом тренерского успеха.