Бразилец принёс победу своей команде в игре с принципиальным соперником в прошлом туре.

Бывший игрок "Зенита" Халк стал чемпионом Китая. Его клуб "Шанхай Теллэйс" победил в предпоследнем туре со счётом 2:1 и досрочно занял первое место в китайской Суперлиги. Своего бывшего игрока с достижением поздравил российский клуб.

Решающий шаг к чемпионству команда из крупнейшего города Китая оформила в прошлом туре. Тогда "Шанхай Теллэйс" со счётом 5:4 одолел своего главного соперника — "Гуанчжоу Эвергранд", который неизменно выигрывал чемпионат последние семь лет и претендовал на титул снова. Решающий гол в драматичном матче забил именно Халк.

Всего за сезон Халк забил 13 голов и сделал 12 результативных передач. Бразилец за карьеру выиграл чемпионат уже третьей страны: ранее он побеждал в Португалии с "Порту" и в России с "Зенитом".