Акинфеев снова в "Лужниках". ЦСКА назвал состав на суперматч против "Ромы"

Команда Виктора Гончаренко начнёт матч 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов со следующими игроками: Акинфеев, Фернандес, Бекао, Магнуссон, Набабкин, Обляков, Бийол, Ахметов, Влашич, Сигурдссон, Чалов.

По сравнению с гостевым матчем против "Ромы" изменения всего два: вместо Чернова вышел 19-летний словенец Яка Бийол, а в ворота вернулся Игорь Акинфеев, который уступил место в Риме Илье Помазуну из-за красной карточки, полученной в прошлой игре в "Лужниках" — против "Реала". Средний возраст армейцев — всего 23 года.

Состав "Ромы" следующий: Ольсен, Сантон, Манолас, Фасио, Коларов, Кристанте, Н'Зонзи, Флоренци, Л. Пеллегрини, Д. Клюйверт, Джеко.

Матч будет важнейшим в борьбе за путёвку в плей-офф Лиги чемпионов. Сейчас ЦСКА уступает "Роме" и "Реалу" два очка, опережая на три "Викторию".

Начало встречи — в 21:00 по московскому времени.