Россия лишена права проводить международные биатлонные соревнования до 2022 года

В распоряжении Лайфа оказался календарь Кубка мира по биатлону, а также Кубка IBU (соревнование для резервных сборных) и юниорского Кубка мира до сезона-2021/22 включительно.

Как свидетельствует список городов — организаторов соревнований, Россия не получит права на проведение международных турниров как минимум до весны 2022 года.

При этом в календаре появилось сразу несколько новых точек на территории бывшего СССР — Отепяя (Эстония) и Раубичи (Белоруссия) проведут этапы Кубка мира, а Мадона (Латвия) и Хаанья (Эстония) — этапы юниорского Кубка мира. По словам спортивного директора Международного союза биатлонистов Феликса Биттерлинга, IBU хочет развивать новых организаторов международных соревнований вместе с соответствующими национальными федерациями. Североамериканских этапов в США и Канаде в календаре не будет, зато в преддверии зимней Олимпиады добавится Пекин, следует из пресс-релиза IBU.

Напомним, Россия последний раз проводила этап Кубка мира в марте 2018 года в Тюмени. С этого года города нет в календаре сезона, а раньше у него отобрали право на проведение чемпионата мира по биатлону 2021 года. Это связано с санкциями в отношении Союза биатлонистов России из-за допинга и его неполным статусом в международной федерации. Её в сентябре возглавил швед Улле Далин, который назывался экспертами противником восстановления России в правах. Несколько антидопинговых расследований продолжаются и сейчас, Лайф подробно об этом писал.

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