Ещё не повзрослели. ЦСКА уступил "Роме" в ЛЧ, снова доигрывая матч вдесятером

В матче 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов ЦСКА проиграл в упорной борьбе "Роме", проведя 40 минут в меньшинстве, — 1:2. "Подвиг" Акинфеева с "Реалом" повторил Магнуссон.

После взрывного старта в начале сезона, когда ЦСКА добрался аж до второй строчки Чемпионата России и обыграл "Реал", армейцы провели несколько неубедительных игр и начали откатываться к тому результату, который им и прогнозировали все скептики летом, после массового переформатирования. Матч с "Ромой" в "Лужниках" [снова практически полных] должен был показать, способна ли молодая команда Гончаренко держать удар и планку, заданную собой.

Беда пришла на первых минутах — откуда её и не ждали. Игорь Акинфеев после объявления об уходе из сборной наконец-то стал открытым человеком, раздавал интервью, и мы как будто увидели нового Игоря. Можно даже сказать, просто его хотя бы увидели и услышали. Но, к сожалению, к вратарю вернулись ошибки — именно его опрометчивый выход из ворот и промах руками мимо мяча вынудили ЦСКА начинать с 0:1. На уровне Лиги чемпионов за малейшие огрехи наказывают, что и сделал Манолас.

This man shows up for UCL matches! Manolas goal early on pic.twitter.com/hNNTUTeoOS — Lexifer (@lexiferF9) 7 ноября 2018 г.

У ЦСКА — серьёзные проблемы с организацией атаки. Игрокам "Ромы" в центре поля было тесно почти так же, как сейчас будет болельщикам в метро, и молодые Ахметов и Бийол к такому "слэму" оказались не готовы. А один из флангов оказался выключен после травмы Марио Фернандеса — невезение ЦСКА было глобальным, и на девятой минуте короля правой бровки пришлось менять.

Но армейцы точно не выглядели безнадёжно. Лидером сам себя сначала назначил Влашич — своей активностью. Хорват пытался и бить, и обыгрывать у пределов штрафной, но к концу тайма на ударной позиции оказывались абсолютно разные игроки.

Сначала идеальный момент создал Обляков, выйдя практически один на один, но снова успел исправить свою же ошибку злой гений ЦСКА Манолас. До переезда в Италию он, кстати, играл за вражеский армейцам красно-белый "Олимпиакос". На добивании был Щенников, но, к сожалению, он — фланговый игрок и головой попасть в ворота с нескольких метров не смог. Дальше отметились ударами Бийол и Сигурдссон, но всё это были выстрелы издали. По крайней мере — российской команде удавалось преодолевать опорную зону.

Это продолжилось и после перерыва и сразу принесло плоды. Ахметов сумел найтись в штрафной Сигурдссона, и тот продавил опекуна и вернул ЦСКА в борьбу за 1/8 финала.

CSKA 1:1 Roma | Champions League | Day 4 | 51' Sigurdsson pic.twitter.com/6GzBtb1ELV — VISTO EN ROTOFÚTBOL PREMIUM (@Rotofutbol3) 7 ноября 2018 г.

А фанаты даже на Лиге чемпионов не побрезговали отметить это дело фаерами и даже спалили римский шарф.

Дальше исландское шоу в "Лужниках" продолжилось, но уже со знаком "минус". Магнуссон не успел за 19-летним сыном Патрика Клюйверта — Джастином и выбил мяч из ног с "мясом". Турецкий судья Чакыр, давний любитель удалений, не мог не поставить за такое вторую жёлтую. Тренер гостей Ди Франческа, до этого прыгавший по технической зоне как сумасшедший, бросаясь бутылками, был доволен. Надо признать — он не допустил недооценки соперника, как Клопп вчера в Белграде. Наверняка сильно помог с мотивацией подопечных итог игры москвичей с "Реалом".

А вот Гончаренко после удаления не успел сделать тактических перестроений. Пеллегрини очень точно задержался на линии офсайда и был вознаграждён — к нему отлетел мяч от Кристанте, который пытался пробить. Но пробил так, что сделал голевой пас, и Пеллегрини легко переиграл Акинфеева — 1:2. И только потом на поле появился ещё один центральный защитник — Чернов. Но теперь надо было уже забивать, а не обороняться.

Pellegrini goal Cska Moscow vs Roma 1-2



All goals

⬇⬇⬇https://t.co/jnjtAbC3eI pic.twitter.com/xQ19YflWKR — ESM SPORTS (@TheBestFutbol00) 7 ноября 2018 г.

В оставшиеся минуты даже в меньшинстве шансы были у Облякова, снова издали пытался пробить Ульсена Влашич, но 100%-го момента так и не возникло. На данный момент держаться на космическом уровне европейских грандов стабильно российским клубам рано. Хотя повторяем мы это уже лет 20 — в случае с армейцами на то есть объективные причины.

Несколько лет назад ЦСКА проиграл той же "Роме" в гостях 1:5, но дома ответил ничьей 1:1 — благодаря голу на 94-й минуте Василия Березуцкого.

Если говорить объективно, без эмоций — ничего невероятного не произошло. Молодежь ЦСКА два раза проиграла полуфиналисту прошлой Лиги чемпионов. Но сами армейцы, сам Гончаренко своей победой над "Реалом" заставили поверить в возможность успешной борьбы за 1/8 финала.

Как бы она ни сложилась, надо понимать, что в ЦСКА сейчас строится новая команда. Очень новая — половине людей 20 лет и меньше. И в данном случае ЦСКА — не "Спартак", Гинер не будет менять тренера после нескольких поражений и принимать скоропалительные решения. Армейцам просто надо подождать. Игрокам — повзрослеть. Системный подход работает — доказано Газзаевым и Слуцким. А пока стоит приготовиться к борьбе за еврозону в чемпионате. И ожидать штрафов от УЕФА и возможного закрытия трибун за фаер-шоу.

Лига чемпионов. Группа G. 4-й тур

ЦСКА — "Рома" — 1:2 (0:1)

Голы: Манолас, 4 (0:1). Сигурдссон, 50 (1:1). Пеллегрини, 59 (1:2). Удаление: Магнуссон, 56 (ЦСКА).

Турнирное положение:

1. "Рома" — 9 очков (4 матча)

2. "Реал" — 6 (3)

3. ЦСКА — 4 (4)

4. "Виктория" — 1 (3)