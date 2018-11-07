У футболиста ЦСКА Фернандеса подозрение на перелом скулы

О состоянии бразильского защитника с российским паспортом рассказал главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко в послематчевом интервью.

В первом тайме игрок сборной России Марио Фернандес получил травму в игровом эпизоде и покинул поле на носилках. Уже после матча наставник армейцев Виктор Гончаренко сказал, что точный диагноз футболиста будет известен сегодня ночью.

— Пока прогнозы касательно состояния Фернандеса неутешительные. Точный диагноз не скажу, но, скорее всего, у него перелом скулы. Детали узнаем ночью после обследования, — пояснил белорусский специалист.

Напомним, ЦСКА проиграл "Роме" в "Лужниках" со счётом 1:2.