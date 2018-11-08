Роналду не спас. МЮ за три минуты перевернул игру в Турине и пригвоздил "Юве"

"Манчестер Юнайтед" в лучших традициях времён сэра Алекса Фергюсона сотворил головокружительный камбэк на выезде против "Ювентуса".

Главный во вывеске матч игрового дня Лиги чемпионов проходил в Турине, где местный "Ювентус" принимал "Манчестер Юнайтед". Чтобы решить задачу по выходу из группы, хозяевам было достаточно сыграть вничью. "Красным дьяволам" нужно было постараться догнать конкурента, который пока смотрится в турнире просто монструозно.

К четвёртому туру "Ювентус" подошёл с девятью очками в активе, поочередно обыграв всех соперников. "Юнайтед" же с традиционным скрипом набрал четыре очка. Игра в очной встрече как раз словно отталкивалась от исходных: туринцы владели инициативой и территорией, а манчестерцы изредка не слишком опасно огрызались.

В игре было всё: накал, интрига, классные игроки, опасные моменты, живой стадион. Трибунам то и дело приходилось охать и ахать, особенно это было слышно, когда за спиной Давида Де Хеа зазвенела перекладина после обводящего удара Пауло Дибалы. Не хватало только голов.

Именно аргентинец, забивший в этом розыгрыше Лиги чемпионов уже четыре гола, стал первой скрипкой. Даже горделивый Роналду довольствовался ролью лишь "одного из" в туринском оркестре, дожидаясь своего шанса. И именно португальцу было суждено стать главным в своей команде. На 65-й минуте он рванул на дальний заброс в штрафную от Леонардо Бонуччи, отклеился от защитника и сходу влепил по мячу в ближний угол. Де Хеа успел только проводить полёт мяча взглядом. 1:0 — Роналду побежал праздновать первый мяч за "Ювентус" в ЛЧ демонстрацией трибунам идеального торса.

После этого гола "Ювентус" имел шансы забить ещё и окончательно убить интригу, но предпочёл поиграть с "Манчестером" в кошки-мышки до самого конца. Именно это и сыграло с хозяевами злую шутку. На 86-й минуте вышедший на замену Хуан Мата идеально исполнил штрафной и сравнял счёт — 1:1.

А спустя буквально пару минут "Манчестер" внезапно забил второй: то ли Поль Погба переносицей занёс мяч в ворота Войцеха Щенсного, то ли он туда отскочил от Алекса Сандро. Это не так важно, ведь на табло на 89-й минуте зажглись цифры 1:2 в пользу "Юнайтеда".

Оправиться от такого удара "Ювентус" уже не успел. Туринцы полностью контролировали игру и должны были стать единственной командой, которая выиграла все четыре матча на групповом этапе без единого пропущенного гола, но парни Жозе Моуринью были с этим не согласны. Три минуты перевернули всё с ног на голову: "Манчестер побеждает" и возвращает интригу в группу.

Как тут не вспомнить эпичный камбэк в финале Лиги чемпионов 1999 года, когда МЮ увёл трофей из-под носа у "Баварии". Возможно, эта невероятная победа над "Ювентусом", оформленная в том же стиле, станет для "Манчестера" необходимым глотком свежего воздуха в этом сезоне? Покажет время, а пока Моуринью сможет наконец-то заснуть с полным удовлетворением в результате, чего ему в последнее время явно не хватает.

Лига чемпионов, группа H.

4-й тур.

"Ювентус" — "Манчестер Юнайтед" — 1:2

Голы: Роналду 65' (1:0), Мата 86' (1:1), Алекс Сандро 89' (автогол, 1:2).