Судья назначил пенальти в ЛЧ после того, как игрок споткнулся о газон — видео

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Судья назначил пенальти в ЛЧ после того, как игрок споткнулся о газон — видео

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Фото: Twitter/Матч ТВ

Полузащитник "Манчестер Сити" Рахим Стерлинг в матче группового этапа Лиги чемпионов против донецкого "Шахтёра" при счёте 3:0 заработал крайне необычный пенальти.

Английский полузащитник на ровном месте споткнулся о газон в чужой штрафной и упал. И уже собирался вставать и бежать назад, как венгерский судья Виктор Кашшаи умудрился назначить по итогам эпизода пенальти.

Видимо, ни Стерлингу, ни исполнявшему удар Габриэлу Жезусу понятие "фэйр-плей" незнакомо, и 11-метровый удар был забит.

Отметим, правда, что несколько лет назад сам "Шахтёр" забил гол в Лиге чемпионов в нарушение всяких принципов "фэйр-плей". И сделал это нынешний игрок "Спартака" Луис Адриано.

Матч в Манчестере в итоге завершился со счётом 6:0 в пользу команды Хосепа Гвардиолы.

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