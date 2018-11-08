Аленичев продолжит работу в "Енисее"

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Аленичев продолжит работу в "Енисее"

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Фото: © РИА Новости/Антон Денисов 

На последний матч в чемпионате России красноярскую команду выводил тренер молодёжки.

Как сообщил министр спорта Красноярского края Сергей Алексеев, российский специалист Дмитрий Аленичев продолжит занимать пост главного тренера "Енисея".

— Губернатор Красноярского края провёл встречу с Аленичевым, где были поставлены задачи. Вопрос о расторжении контрактов с тренерским штабом на сегодняшний день не стоит. На матч в Краснодар нашу команду повезёт Аленичев. Я и сам лично разговаривал с ним. Мы пришли к компромиссу, — приводит слова Алексеева сайт "Енисея".

Напомним, что "Енисей" является аутсайдером чемпионата России. После 13 туров у команды всего шесть очков.

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