На последний матч в чемпионате России красноярскую команду выводил тренер молодёжки.

Как сообщил министр спорта Красноярского края Сергей Алексеев, российский специалист Дмитрий Аленичев продолжит занимать пост главного тренера "Енисея".

— Губернатор Красноярского края провёл встречу с Аленичевым, где были поставлены задачи. Вопрос о расторжении контрактов с тренерским штабом на сегодняшний день не стоит. На матч в Краснодар нашу команду повезёт Аленичев. Я и сам лично разговаривал с ним. Мы пришли к компромиссу, — приводит слова Алексеева сайт "Енисея".

Дмитрий Аленичев продолжит работу в «Енисее» pic.twitter.com/e2NReZJErA — ФК «Енисей» (@FCEnisey) 8 ноября 2018 г.

Напомним, что "Енисей" является аутсайдером чемпионата России. После 13 туров у команды всего шесть очков.