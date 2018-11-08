У футболиста ЦСКА Фернандеса диагностировано сотрясение мозга

Ранее главный тренер армейцев Виктор Гончаренко заявил, что у российского защитника подозрение на перелом скулы.

Комментатор "Матч ТВ" Михаил Моссаковский сообщил у себя в "Твиттере", что защитник ЦСКА Марио Фернандес прошёл медицинское обследование — предварительный диагноз не подтвердился.

— Пришли хорошие новости. В больнице не подтвердился предварительный диагноз Фернандеса. Перелома скулы у Марио нет. Есть сотрясение, — написал комментатор.

❗️В ночи пришли хорошие новости. В больнице не подтвердился предварительный диагноз. Перелома скулы у Марио нет. Сотрясение есть. Но это несколько недель восстановления. — Михаил Моссаковский (@mossakovskiy) 7 ноября 2018 г.

Отметим, официальных заявлений ЦСКА по состоянию Фернандеса пока не делал.

Напомним, что защитник ЦСКА и сборной России в первом тайме матча ЦСКА — "Рома" получил травму и покинул поле на носилках. Наставник "красно-синих" Виктор Гончаренко заявил, что у футболиста подозрение на перелом скулы.

Сам матч завершился со счётом 2:1 в пользу итальянского клуба.