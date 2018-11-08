Американские журналисты требуют дисквалифицировать Малкина на 10 матчей

В матче "Питтсбурга" против "Вашингтона" российский форвард заработал удаление до конца игры из-за того, что ударил локтем в голову соперника.

Журналист NBC Чак Гормли считает, что российский форвард "Питтсбург Пингвинз" Евгений Малкин заслужил дисквалификацию сроком на 10 матчей из-за грубой игры.

— Если НХЛ хочет сделать некое послание всем хоккеистам, то Малкина нужно отстранить на 10 матчей. Эта игровая ситуация не требовала того, чтобы он ударил локтем в голову Оши, — написал журналист в "Твиттере".

Malkin gets 5 minute major, 10 minute game misconduct for this high hit on Oshie. Oshie heads to locker room.



Stream #CapsPens here: https://t.co/rAu9MLCCJF pic.twitter.com/rbzqOu1IwG — NBC Sports Capitals (@NBCSCapitals) 8 ноября 2018 г.

Напомним, что "Вашингтон Кэпиталз", где выступает Александр Овечкин, победил команду Малкина "Питтсбург Пингвинз" со счётом 2:1.