Американские журналисты требуют дисквалифицировать Малкина на 10 матчей

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Американские журналисты требуют дисквалифицировать Малкина на 10 матчей

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Фото: © triblive.com

В матче "Питтсбурга" против "Вашингтона" российский форвард заработал удаление до конца игры из-за того, что ударил локтем в голову соперника.

Журналист NBC Чак Гормли считает, что российский форвард "Питтсбург Пингвинз" Евгений Малкин заслужил дисквалификацию сроком на 10 матчей из-за грубой игры.

— Если НХЛ хочет сделать некое послание всем хоккеистам, то Малкина нужно отстранить на 10 матчей. Эта игровая ситуация не требовала того, чтобы он ударил локтем в голову Оши, — написал журналист в "Твиттере".

Напомним, что "Вашингтон Кэпиталз", где выступает Александр Овечкин, победил команду Малкина "Питтсбург Пингвинз" со счётом 2:1.

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