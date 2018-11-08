Американские журналисты требуют дисквалифицировать Малкина на 10 матчей

Журналист NBC Чак Гормли считает, что российский форвард "Питтсбург Пингвинз" Евгений Малкин заслужил дисквалификацию сроком на 10 матчей из-за грубой игры.
— Если НХЛ хочет сделать некое послание всем хоккеистам, то Малкина нужно отстранить на 10 матчей. Эта игровая ситуация не требовала того, чтобы он ударил локтем в голову Оши, — написал журналист в "Твиттере".
Malkin gets 5 minute major, 10 minute game misconduct for this high hit on Oshie. Oshie heads to locker room.— NBC Sports Capitals (@NBCSCapitals) 8 ноября 2018 г.
Stream #CapsPens here: https://t.co/rAu9MLCCJF pic.twitter.com/rbzqOu1IwG
Напомним, что "Вашингтон Кэпиталз", где выступает Александр Овечкин, победил команду Малкина "Питтсбург Пингвинз" со счётом 2:1.
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