Игрок ЦСКА сломал кисть в матче против "Ромы"

Римский клуб отнял у армейцев не только три очка, но и трёх игроков: Хёрдур Магнуссон получил дисквалификацию, а Марио Фернандес и Иван Обляков — повреждения.

Пресс-служба московского ЦСКА выступила с официальным заявлением по поводу ситуации с травмами игроков, которые они получили в игре Лиги чемпионов против "Ромы". У бразильца Марио Фернандеса подтвердилось сотрясение мозга. Также стал известен диагноз Ивана Облякова.

У полузащитника армейцев Ивана Облякова диагностирован закрытый косой перелом 4-й пястной кости правой кисти пресс-служба ЦСКА

Сам матч армейцы проиграли римлянам со счётом 1:2. ЦСКА занимает третье место в группе G.

Ещё не повзрослели. ЦСКА уступил "Роме" в ЛЧ, снова доигрывая матч вдесятером