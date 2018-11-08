Игрок ЦСКА сломал кисть в матче против "Ромы"

Пресс-служба московского ЦСКА выступила с официальным заявлением по поводу ситуации с травмами игроков, которые они получили в игре Лиги чемпионов против "Ромы". У бразильца Марио Фернандеса подтвердилось сотрясение мозга. Также стал известен диагноз Ивана Облякова.
У полузащитника армейцев Ивана Облякова диагностирован закрытый косой перелом 4-й пястной кости правой кисти
пресс-служба ЦСКА
Сам матч армейцы проиграли римлянам со счётом 1:2. ЦСКА занимает третье место в группе G.
Ещё не повзрослели. ЦСКА уступил "Роме" в ЛЧ, снова доигрывая матч вдесятером
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