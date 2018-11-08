"Он для меня как батя". Как Каррера прощался с фанатами "Спартака" и Россией

Массимо Каррера после двух с половиной лет работы в России окончательно расстался с болельщиками и страной. Стихийные проводы прошли в аэропорту Шереметьево. Как это было — в репортаже Лайфа.

Проводы Карреры тоже немножко превратились в сериал — как и всё происходящее в "Спартаке". Массимо провожали аплодисментами журналисты на прощальной пресс-конференции, потом закидывали шарфами и баннерами после выхода с неё фанаты. В Риге его встретили плакатом с извинениями. И вот 8 ноября всей этой сказке длиной в два с половиной года суждено было закончиться.

Проводы нигде особо не пиарились, и для середины рабочего дня в Шереметьево было много человек — несколько сотен. Мимо ходившие пассажиры с интересом вперемешку с ужасом озирались на склад камер на полу и красно-белое море в холле терминала Е. Когда появился сам виновник всеобщей грусти (торжеством это никак не назовёшь), началось сумасшествие. Кажется, и сам Каррера такого не ожидал.

В течение получаса Каррера только и делал, что расписывался на всех предметах одежды сверху донизу и фотографировался в сотнях поз и с различными гримасами. Болельщики просили остаться, пытались обниматься, целовать — словом, это было безумие. Успели передать в Италию металлическую свинью, протягивали плакаты с оскорблениями Леонида Федуна и Дениса Глушакова (был замечен шарф "Федун — гондон"). Значительная часть самодельной атрибутики была на чистом итальянском, который, кажется, выучили за последние недели все красно-белые.

Давайте честно признаемся: спорт и футбол в России непопулярны, даже после чемпионата мира. И, возможно, сегодняшние проводы — самые невероятные за всю историю российского футбола. Что-то похожее на происходившее в последние две недели припомнить трудно. Только итальянцы, пытавшиеся зарегистрироваться на тот же рейс до Милана, не понимали, в честь чего, собственно, банкет. Те сотни фанатов, кто приехал сегодня в аэропорт, показали, что и в России можно любить футбол, как в Италии.

Говорили об этом и сами фанаты "Спартака": "До мурашек", "Впервые на таком", "Грустно до боли"... Совсем юные поклонники клуба говорили, что "во всём виноват Глушаков". А кто-то, например, вообще не поехал сегодня из-за Массимо домой, сдав билеты. Потому что он "как батя".

И вот Массимо подписал счастливому парню футболку Песьякова (!) — это было его последнее действие в России. Прощальные, трогательные до слёз аплодисменты — и человек, который привёл народную команду к первому за 16 лет чемпионству, скрылся в зелёном коридоре.

После увиденного и услышанного от болельщиков ощущение, как будто сейчас не век глобализации, а этак девятнадцатый-двадцатый, когда, чтобы увидеть Карреру, придётся ехать неделями на поезде или лететь на цеппелине.

На самом деле всё не так трагично. Каррера наверняка продолжит тренерскую карьеру — и вполне может встретиться с каким-нибудь российским клубом в еврокубках, как было с Унаи Эмери. Тем более что в диалогах с болельщиками он заверил, что с ним ещё увидятся. А игрокам пожелал любить спартаковский ромб на груди больше, чем фамилию на спине.

Так что Массимо улетел, но обещал вернуться. Чего итальянцу и желаем. Без Карреры наш футбол точно станет немного беднее.