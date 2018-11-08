Роналду: МЮ ничего не сделал для победы

Лидер "Ювентуса", забивший чудо-гол в ворота англичан, негодует из-за результата.

Нападающий туринского "Ювентуса" Криштиану Роналду дал оценку вчерашней игре в Лиге чемпионов против "Манчестер Юнайтед". По словам португальца, его команда владела тотальным преимуществом и могла забить ещё несколько голов, досрочно убив интригу, однако не сделала этого и поплатилась.

— "Манчестер Юнайтед" не сделал ничего, чтобы победить. В данном случае нельзя говорить даже об удаче, потому что удачу нужно найти. Мы сами сделали сопернику подарок. Несмотря на это, нам нельзя опускать голову. Мы играли действительно хорошо и по-прежнему лидируем в группе, — заявил Роналду.

Сам Роналду забил в этой встрече красивый гол, с ходу вколотив мяч в сетку ворот Давида Де Хеа после дальнего заброса Леонардо Бонуччи.

— Я посмотрел повтор в раздевалке. Во время игры даже не понял, насколько фантастическим вышел гол. Я хорошо открылся и сильно ударил по мячу. Рад этому голу, но расстроен из-за того, что мы не выиграли, — прокомментировал свой гол Роналду.

Встреча между "Ювентусом" и "Манчестер Юнайтед" завершилась со счётом 1:2. Англичане до последнего проигрывали, но в финале матча сумели забить два гола и вырвать победу.

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В итоге "Ювентус" не сумел оформить досрочный выход в плей-офф. У туринцев девять очков после четырёх туров, у МЮ — семь, у "Валенсии" — пять.