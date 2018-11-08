"Не думает сдаваться". Жена Шумахера приоткрыла завесу тайны о здоровье мужа

Немецкий певец Саша Хершенбах написал песню для выдающегося гонщика и получил письмо от супруги спортсмена, в котором была информация о его состоянии.

Певец из Германии Саша Хершенбах посвятил песню под названием "Рождённый для борьбы" выдающемуся гонщику современности Михаэлю Шумахеру, который в 2013 году получил серьёзную травму головы. Недавно музыкант получил письмо от жены спортсмена — Коринны. В нём женщина рассказала о состоянии семикратного чемпиона мира, сведения о котором уже несколько лет держатся в строжайшем секрете.

— Я не ожидал получить ответ, но на почту пришло рукописное письмо от Коринны. Она поблагодарила меня за песню и сообщила, что песня помогла их семье в трудное время, — приводит слова певицы Postimees. — Конечно, она открыто не говорила о здоровье Шумахера, но в нём было одно предложение, в котором сообщалось, что надежда не исчезла: "Шумахер продолжает восстанавливаться, он не думает сдаваться".

Напомним, что Шумахер в 2013 году получил травму головы на горнолыжном курорте. Долгое время он находился в коме. Состояние и местоположение спортсмена семья никому не сообщает.